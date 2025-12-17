तेज रफ्तार अनियंत्रित का कार घर में घुसी, दो युवकों की मौत; दो घायल

जागरण संवाददाता, सुखपुरा (बलिया)। थाना क्षेत्र के धरहरा गांव के समीप बलिया-सिकंदरपुर मार्ग पर मंगलवार की रात अनियंत्रित तेज रफ्तार मारुति सुजुकी 800 कार सड़क के बांई तरफ एक मकान में घुस गई जिसमें कार में सवार दो युवकों की मौके पर हो गई जबकि दो युवकों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है जिसमें एक की हालत गंभीर है।

थाना क्षेत्र के अपायल गांव के अभिषेक सिंह (18) पुत्र मुन्ना सिंह,रोहित सिंह (21) पुत्र दशरथ सिंह,आदित्य वर्मा (22) पुत्र डा प्रदीप वर्मा और सुजीत तुरहा (19) पुत्र पन्ना लाल तुरहा मौज मस्ती के लिए गांव से आदित्य वर्मा के मारुति सुजुकी कार पर मंगलवार की रात चले।

आधी रात के करीब बलिया सिकंदरपुर मार्ग पर धरहरा गांव के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और एक मकान में घुस गई। कार में फंसे युवकों की चीख पुकार पर पड़ोस के लोग जुट गए और कार में फंसे युवकों को निकलना शुरू किया इसी के साथ उन्होंने थाना सुखपुरा को भी इसकी सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के सहयोग से चारों युवकों को बाहर निकाल लिया जिसमें दो युवक अभिषेक और रोहित की मौत हो गई थी।