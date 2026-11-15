बलिया सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने से चार युवकों की मौत, छठ की खुशियां मातम में बदलीं

जागरण संवाददाता,नगरा (बलिया)। छठ पर्व की खुशियां चार परिवारों के लिए मातम में बदल गईं। नगरा-बेल्थरारोड मार्ग पर निछुवाडीह के समीप शनिवार की देर रात करीब 10 बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई।

भीषण हादसे में कार सवार चार युवकों की मौत हो गई। दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दो अन्य युवकों की मऊ स्थित अस्पताल में उपचार के दौरान रात करीब दो बजे मौत हो गई।