जागरण संवाददाता, फेफना (बलिया)। थाना क्षेत्र के आमडारी गांव में सोमवार की सुबह 10 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आमडारी गांव निवासी रामजी वर्मा का दस वर्षीय पुत्र यशवंत उर्फ शिवम वर्मा घर के बगल में एक जन्मदिन पार्टी में गया था।

वह खाना खाने के बाद कहीं चला गया। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजनों के द्वारा उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका कही पता नहीं चला। स्वजन देर रात थाने पर पहुंच कर गुमशुदगी दर्ज करने का आवेदन किए।

सोमवार की सुबह घर से 200 मीटर की दूरी पर सुनसान जगह पर एक बोरी दिखी, जिसे ग्रामीणों ने खोलकर देखा तो शव देखकर अवाक रह गए। यह शव बालक का ही था। इसकी जानकारी होते ही मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस एवं फारेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा कर जांच शुरू कर दिया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, एएसपी कृपा शंकर, क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी विश्वदीप सिंह आदि ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की।