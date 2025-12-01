Language
    बल‍िया में जन्मदिन पार्टी में गए बच्‍चे का नहर के पास बोरे में मिला शव, हत्या का आरोप

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक दुखद घटना घटी। जन्मदिन की पार्टी में गए एक बच्चे का शव नहर के किनारे बोरे में पाया गया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, फेफना (बलिया)। थाना क्षेत्र के आमडारी गांव में सोमवार की सुबह 10 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आमडारी गांव निवासी रामजी वर्मा का दस वर्षीय पुत्र यशवंत उर्फ शिवम वर्मा घर के बगल में एक जन्मदिन पार्टी में गया था।

    वह खाना खाने के बाद कहीं चला गया। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजनों के द्वारा उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका कही पता नहीं चला। स्वजन देर रात थाने पर पहुंच कर गुमशुदगी दर्ज करने का आवेदन किए।

    सोमवार की सुबह घर से 200 मीटर की दूरी पर सुनसान जगह पर एक बोरी दिखी, जिसे ग्रामीणों ने खोलकर देखा तो शव देखकर अवाक रह गए। यह शव बालक का ही था। इसकी जानकारी होते ही मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए।

    सूचना पर पहुंची  पुलिस एवं फारेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा कर जांच शुरू कर दिया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, एएसपी कृपा शंकर, क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी विश्वदीप सिंह आदि ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की।

    पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना में शामिल दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मृतक के पिता रामजी वर्मा ने पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है।