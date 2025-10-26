दिवाली की रात दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमले में 11 लोगों पर केस, पुलिस ने शुरू की दबिश
बलिया में दीपावली की रात दो भाइयों पर जानलेवा हमले के मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकाश राय ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके भाई अमित और हर्षित राय पर मिर्जापुर मोड़ पर हमला हुआ। गंभीर हालत में उन्हें वाराणसी रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बलिय। दीपावली की रात प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर पुल के पास दो भाइयों पर हुए जानलेवा हमला करने के मामले में 11 लोगोें पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
करमौता निवासी प्रकाश राय ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 20 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे उनके बड़े भाई अमित राय अपने साथी हर्षित राय के साथ सिकंदरपुर से दवा लेकर घर लौट रहे थे।
तभी मिर्जापुर मोड़ पर उनपर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने उनको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि घटना में मुकदमा दर्ज कर आरोपितो की तलाश की जा रही है।
