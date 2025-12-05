Language
    पुआल लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल की टक्कर, एक युवक की दर्दनाक मौत और दो घायल

    By Vinod Kumar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:01 PM (IST)

    बलिया में पुआल से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और दो घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ...और पढ़ें

    पुआल लदी ट्रैक्टर ट्राली से मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की मौत।

    जागरण संवाददाता, बेरुआरबारी (बलिया)। क्षेत्र के ग्राम पंचायत आपायल के पीरकपुर गांव निवासी 21 वर्षीय एक युवक की  निमंत्रण से घर वापस आते समय देर रात सड़क पर पुआल लदी खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में टकराने से दर्दनाक मौत हो गई। वही मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 

    जानकारी के अनुसार  पीरकपुर गांव निवासी रितिक चौहान 21 वर्ष पुत्र रामायण चौहान, किसन चौहान 22 वर्ष पुत्र स्व. घुरुन चौहान बृहस्पतिवार के दिन मोटरसाइकिल से शेखपुर स्थित अपनी बहन के घर विवाह समारोह में भाग लेने गए थे।

    जहां से रात को आते समय तपनी गांव के समीप सड़क पर खड़ी पुआल लदी ट्रैक्टर टाली से जोरदार टक्कर हो गया। जिससे रितिक चौहान 21 वर्ष की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

    मोटरसाइकिल पर सवार किसन चौहान व मृतक रितिक का भांजा पीयूष चौहान घायल हो गए । गंभीर चोट के चलते किसन को डाक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया। इस घटना की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। मृतक रितिक चौहान चार बहनों में इकलौता भाई था।

    इस घटना के बाद से इकलौते पुत्र के दर्दनाक मौत के बाद से पिता रामायण चौहान, माता सामदेई देवी सहित पूरे परिवार का रोरो कर बुरा हाल हो गया है। उनके करुण कन्दन से वहा मौजूद सबकी आंखे नम हो गई। 