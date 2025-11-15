Language
    भगवान के सामने हाथ जोड़े... फिर चांदी का मुकुट-नथिया और दानपात्र लेकर भागे चोर; वीडियो वायरल

    By Sanjay Kumar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    बलिया के नगरा कस्बे में दुर्गा मंदिर में चोरी हो गई। चोरों ने माता दुर्गा की मूर्ति से चांदी का मुकुट और सोने की नथिया चुराई। दानपात्रों को तोड़कर लाखों रुपये भी लूट लिए गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, और पुलिस जाँच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बलिया। नगरा कस्बे में स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में शुक्रवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अराजकतत्वों ने मंदिर का गेट तोड़कर गर्भगृह में प्रवेश किया और मां दुर्गा की प्रतिमा पर सुशोभित लगभग एक किलो वजनी चांदी का मुकुट तथा सोने की दो नथिया चुरा ली।

    इसके साथ ही चोरों ने दोनों दानपात्रों का ताला तोड़कर लाखों रुपये भी पार कर दिए। पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें मंदिर में लगे सीसी कैमरों में कैद हो गई हैं। शनिवार सुबह पूजा के लिए पहुंची महिलाओं ने जब मंदिर का गेट खुला देखा तो शोर मचाया। पुजारी मुन्ना पांडेय के अनुसार सीसीटीवी कैमरे में तीन युवकों की हरकत कैद है।

    फुटेज में दिख रहा है कि रात 1:37 बजे तीनों युवक मंदिर में घुसे। दो युवक दानपात्र का ताला तोड़कर रुपये इकट्ठा करते दिखे, जबकि तीसरा युवक गर्भगृह का ताला तोड़कर मुकुट और नथिया चोरी करता नजर आ रहा है। बाद में मंदिर परिसर के दानपात्र को भी तोड़कर नकदी लेकर सभी फरार हो गए।

    सूचना पाकर डायल 112 पुलिस टीम और स्थानीय थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। दोनों दानपात्र टूटे पाए गए और नकदी पूरी तरह गायब थी। पुलिस ने सीसी फुटेज खंगाला और जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि चोरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।