भगवान के सामने हाथ जोड़े... फिर चांदी का मुकुट-नथिया और दानपात्र लेकर भागे चोर; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, बलिया। नगरा कस्बे में स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में शुक्रवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अराजकतत्वों ने मंदिर का गेट तोड़कर गर्भगृह में प्रवेश किया और मां दुर्गा की प्रतिमा पर सुशोभित लगभग एक किलो वजनी चांदी का मुकुट तथा सोने की दो नथिया चुरा ली।

इसके साथ ही चोरों ने दोनों दानपात्रों का ताला तोड़कर लाखों रुपये भी पार कर दिए। पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें मंदिर में लगे सीसी कैमरों में कैद हो गई हैं। शनिवार सुबह पूजा के लिए पहुंची महिलाओं ने जब मंदिर का गेट खुला देखा तो शोर मचाया। पुजारी मुन्ना पांडेय के अनुसार सीसीटीवी कैमरे में तीन युवकों की हरकत कैद है।

फुटेज में दिख रहा है कि रात 1:37 बजे तीनों युवक मंदिर में घुसे। दो युवक दानपात्र का ताला तोड़कर रुपये इकट्ठा करते दिखे, जबकि तीसरा युवक गर्भगृह का ताला तोड़कर मुकुट और नथिया चोरी करता नजर आ रहा है। बाद में मंदिर परिसर के दानपात्र को भी तोड़कर नकदी लेकर सभी फरार हो गए।