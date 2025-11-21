Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलिया में दर्दनाक हादसा, मांगलिक कार्यक्रम से लौटते समय स्कॉर्पियो खाई में गिरी, एक बच्चे की मौत

    By Istiyak Ahmed Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मांगलिक कार्यक्रम से लौटते समय एक स्कॉर्पियो खाई में गिर गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रसड़ा (बलिया)। रसड़ा-कासिमाबाद मार्ग पर सिधागर घाट पुलिया के आगे तिराहीपुर गांव में गुरुवार देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में आठ वर्षीय बालक की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर जनपद के बरेसर गांव से मांगलिक उत्सव में शामिल होकर एक बालक सहित तीन लोग स्कॉर्पियो से रसड़ा की तरफ आ रहे थे तभी अचानक सिधागरघाट पुलिया के समीप मोड़ से घुमते समय स्कॉर्पियो बेकाबू होकर खाई में पलट गई। इसमें सवार चितबड़ागांव क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी सुरेंद्र का आठ वर्षीय पुत्र शिमव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि फेफना निवासी जितेंद्र व सर्वदेव गंभीर रूप से घायल हो गए।

    उसी रात लोगों ने मृतक सहित घायलों को रसड़ा अस्पताल पहुंचाया जहां प्राथमिक उपचार कर घायलों को रेफर कर दिया गया वहीं अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिवम के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई।