बलिया में दर्दनाक हादसा, मांगलिक कार्यक्रम से लौटते समय स्कॉर्पियो खाई में गिरी, एक बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, रसड़ा (बलिया)। रसड़ा-कासिमाबाद मार्ग पर सिधागर घाट पुलिया के आगे तिराहीपुर गांव में गुरुवार देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में आठ वर्षीय बालक की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

गाजीपुर जनपद के बरेसर गांव से मांगलिक उत्सव में शामिल होकर एक बालक सहित तीन लोग स्कॉर्पियो से रसड़ा की तरफ आ रहे थे तभी अचानक सिधागरघाट पुलिया के समीप मोड़ से घुमते समय स्कॉर्पियो बेकाबू होकर खाई में पलट गई। इसमें सवार चितबड़ागांव क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी सुरेंद्र का आठ वर्षीय पुत्र शिमव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि फेफना निवासी जितेंद्र व सर्वदेव गंभीर रूप से घायल हो गए।