    बलिया में आंगन में झांकने से मना करने पर दो बहनों पर हमला, एक का सिर फटा

    By Neeraj Chaubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:20 PM (IST)

    बलिया के जटहा बाबा गांव में पड़ोसियों के बीच आंगन में झांकने को लेकर विवाद हो गया। एक महिला द्वारा विरोध करने पर बनवारी यादव और उसके परिवार ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया जिससे महिला और उसकी बहन घायल हो गईं। इस हमले में सिर में डंडा लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गईं और उनका सिर फट गया।

    आंगन में झांकने से मना करने पर दो बहनों पर हमला, एक का सिर फटा।

    जागरण संवाददाता, बलिया। कोतवाली क्षेत्र के जितौरा (जटहा बाबा) गांव में पड़ोसियों के बीच एक मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। आंगन में झांकने से मना करने पर तीन लोगों ने एक महिला और उसकी छोटी बहन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया।

    इस मारपीट में युवती प्रियंका गुप्ता का सिर फट गया, जबकि उसकी छोटी बहन बबली को भी गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता प्रियंका गुप्ता ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि यह घटना 25 सितंबर की शाम वह अपने आंगन में बैठी थी, तभी पड़ोस में रहने वाला लड़का बनवारी यादव अपनी छत से लगातार उसके आंगन में झांक रहा था।

    प्रियंका ने इसका विरोध किया और मना किया तो बनवारी यादव गाली गलौज करने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि हरका बनवारी यादव अपने भाई मृत्युंजय और भाभी पिंकी के साथ लाठी डंडे लेकर आ गया। तीनों ने मिलकर प्रियंका और उसकी बहन बबली पर हमला कर दिया।

    इस हमले में सिर में डंडा लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गईं और उनका सिर फट गया। उनकी बहन बबली को भी शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।