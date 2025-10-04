Language
    बलिया में बारिश का कहर, सड़क बह जाने से छह गांवों का संपर्क टूटा, जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त

    By Ranjana Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    बलिया में भारी बारिश के चलते जमालपुर-करमानपुर मार्ग बह जाने से छह गांवों का संपर्क टूट गया है। पेड़ गिरने से रानीगंज बाजार मार्ग भी बाधित है। मुरारपट्टी में वज्रपात से एक घर में बिजली के उपकरण जल गए और रसड़ा में लगातार बारिश से जलभराव हो गया है जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। नालों की सफाई न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

    अतिवृष्टि से सड़क कटी, पेड़ गिरा, आवागमन बाधित।

    जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। भारी बारिश के कारण जमालपुर, जवाहर टोला, जमालपुर-करमानपुर मार्ग के बह जाने के कारण छह गांवों के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की सड़क का पुनर्निर्माण शीघ्र ही कराया गया था जो शुक्रवार की रात में हुई भारी बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सके और पानी में बह गए।

    इससे दलपतपुर, जमालपुर, जवाहर टोला, करमानपुर, नारायणगढ़ सहित छह गांवों के लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। वहीं रानीगंज बाजार कोटवा ब्लाक होते हुए तालिबपुर-करमानपुर को जोड़ने वाली सड़क पर जगन के डेरा गांव के सामने पेड़ गिर जाने के कारण आवागमन ठप हो गया है।

    जगन के डेरा जवाहर टोला, झंडा भारती के मठिया, तालिबपुर करमानपुर, नारायणगढ़ आदि गांवों का रानीगंज बाजार से आवागमन ठप हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल उक्त पेड़ को कटवा कर हटवाने का आग्रह किया है।

    वज्रपात से छज्जा टूट, इलेक्ट्रानिक उपकरण जले

    दोकटी क्षेत्र के मुरारपट्टी निवासी डा.बीके ओझा के मकान की रेलिंग पर तेज गर्जन से शुक्रवार की रात वज्रपात से छज्जा टूट गया तथा मकान में शार्ट-सर्किट से टीवी, फ्रिज, इंवर्टर, पंखा, मोटर आदि इलेक्ट्रानिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए।ग्रामीणों ने बताया कि बिजली गड़गड़ाहट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आस-पास के लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रभावित परिवार ने बताया कि इस हादसे में लाखों रुपये की क्षति हुई है।

    बारिश से गांवों से कई सड़कें जलमग्न

    रसड़ा परिक्षेत्र में अनवरत लगभग 15 घंटे से हुई बारिश से पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बारिश के चलते जहां रसड़ा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में जल जमाव से दुश्वारियां बढ़ गई हैं, वहीं आदर्श नगर पालिका रसड़ा की कई सड़कें जलमग्न होकर झील सी दिखाई पड़ रही हैं। आदर्श नगर पालिका के मुख्य नाले की सफाई नहीं होने से नगर के वार्ड नंबर 03, 15 व 18 में भारी जल जमाव से लोग परेशान हैं। मिरनगंज दिगरचा गांव में भी मुख्य नाले के ओवर फ्लो से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।