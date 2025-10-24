Language
    बलिया में कुत्ता काटने की शिकायत पर खूनी संघर्ष, सात घायल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:13 AM (IST)

    बलिया के दलनछपरा गांव में कुत्ते के काटने की शिकायत करने पर विवाद हो गया। शिकायतकर्ता और उनके साथियों पर कुत्ते के मालिक के परिवार ने हमला कर दिया, जिसमें सात लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पीड़ित और उनके साथ गए लोगों पर हथियार से हमला किया गया।

    जागरण संवाददाता, बलिया। दोकटी थाना अंतर्गत दलनछपरा गांव में बुधवार की रात कुत्ते के काटने की घटना को लेकर जमकर विवाद हुआ। कुत्ते के मालिक परमात्मा माली के घर शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित और उनके साथ गए लोगों पर हथियार से हमला किया गया। इसमें सात लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

    पीड़ित लाल बहादुर उर्फ भुवर माली की तहरीर पर पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दलनछपरा निवासी परमात्मा माली के कुत्ते ने बुधवार की रात करीब नौ बजे लाल बहादुर उर्फ भुवर माली (35 वर्ष) को काट लिया। इस पर भुवर माली कुछ लोगों के साथ शिकायत करने परमात्मा के घर पहुंचे। वहां दोनों पक्षों में कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

    विवाद बढ़ने पर परमात्मा माली के परिवार के लोगों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से शिकायतकर्ताओं पर हमला किया। शोर सुनकर पड़ोसी धर्मदेव माली के परिजन बीच-बचाव को पहुंचे। हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। हमले में बबली माली (18 वर्ष), सुधीर माली (30 वर्ष), चंद्रावती देवी (65 वर्ष), रेनू देवी (32 वर्ष), तनु देवी (30 वर्ष), चेंगन माली (30 वर्ष) और लाल बहादुर उर्फ भुवर माली (35 वर्ष) घायल हो गए।

    गांव वालों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बबली, सुधीर, चंद्रावती, रेनू और तनु को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं चंद्रावती देवी और सुधीर माली की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल ने बताया कि पीड़ित लाल बहादुर की तहरीर पर दस लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।