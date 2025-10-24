बलिया में कुत्ता काटने की शिकायत पर खूनी संघर्ष, सात घायल

जागरण संवाददाता, बलिया। दोकटी थाना अंतर्गत दलनछपरा गांव में बुधवार की रात कुत्ते के काटने की घटना को लेकर जमकर विवाद हुआ। कुत्ते के मालिक परमात्मा माली के घर शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित और उनके साथ गए लोगों पर हथियार से हमला किया गया। इसमें सात लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

पीड़ित लाल बहादुर उर्फ भुवर माली की तहरीर पर पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दलनछपरा निवासी परमात्मा माली के कुत्ते ने बुधवार की रात करीब नौ बजे लाल बहादुर उर्फ भुवर माली (35 वर्ष) को काट लिया। इस पर भुवर माली कुछ लोगों के साथ शिकायत करने परमात्मा के घर पहुंचे। वहां दोनों पक्षों में कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

विवाद बढ़ने पर परमात्मा माली के परिवार के लोगों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से शिकायतकर्ताओं पर हमला किया। शोर सुनकर पड़ोसी धर्मदेव माली के परिजन बीच-बचाव को पहुंचे। हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। हमले में बबली माली (18 वर्ष), सुधीर माली (30 वर्ष), चंद्रावती देवी (65 वर्ष), रेनू देवी (32 वर्ष), तनु देवी (30 वर्ष), चेंगन माली (30 वर्ष) और लाल बहादुर उर्फ भुवर माली (35 वर्ष) घायल हो गए।