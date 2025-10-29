Language
    हमारा देश गरीब, न के बराबर उत्पादन वाले पश्चिमी देश संपन्न : भूपेंद्र चौधरी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:08 PM (IST)

    बलिया में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि भारत में संसाधन होने के बावजूद गरीबी है, जबकि पश्चिमी देश संपन्न हैं। उन्होंने नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। संजय मिश्रा ने नवाचार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही। दानिश आजाद अंसारी ने स्वदेशी उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके।

    जागरण संवाददाता, बलिया। भारत के पास उपजाऊ जमीन, बारहमासी नदियां व युवा आबादी होने के बावजूद हमारा देश गरीब है जबकि उत्पादन न करने वाले पश्चिमी देश संपन्न है और पूरी दुनिया पर शासन कर रहे हैँ। पश्चिमी देश और चीन जैसे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित नहीं है।

    इन देशों में छह महीने बर्फ जमी रहती है फिर भी वह संपन्न हैं। उक्त बातें प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने की। वह बुधवार को भाजपा की महिला मोर्चा के तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल हुए।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में नारी सशक्तीकरण को नई दिशा मिल रही है। गंगा बहुउद्देशीय हाल में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कहा कि सम्मेलन में महिलाओं को आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए बुलाया गया है।

    भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें नवाचार, उद्यमिता और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि हमारा देश भी सशक्त बनेगा। विशिष्ट अतिथि संध्या तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने में इस अभियान की भूमिका पर जोर दिया।

    अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने स्वदेशी उत्पादों की परिभाषा बताते हुए सभी महिलाओं से अपील किया कि वह स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके। सुनीता श्रीवास्तव, सुनिल गुप्ता, नीतू पांडेय, अरुण सिंह बंटू,स्वेता राय, कृष्णा पांडेय, शशिकला तिवारी, रंजना सिंह, मृदुला श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।