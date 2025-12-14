Language
    अरविंद राजभर बेल्थरारोड से आगामी चुनाव में हो सकते हैं प्रत्याशी, दिया संकेत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    बलिया के नगरा में सुभासपा कार्यकर्ता सम्मेलन में अरविंद राजभर ने बेल्थरारोड से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। उन्होंने योगी सरकार के अधिकारियों को गरीबों ...और पढ़ें

    राजभर ने मुफ्त शिक्षा और हर गरीब परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड की वकालत की, साथ ही सपा और बसपा पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया।

    जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। क्षेत्र के शहबान इंटर कालेज में रविवार को सुभासपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में नेता प्रवीण प्रकाश ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुभासपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मंच से सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बेल्थरारोड विधानसभा से आगामी चुनाव में प्रत्याशी होने का संकेत दिया, जिस पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया।

    प्रदेश के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि योगी सरकार में ईमानदारी से काम करें, अन्यथा गरीबों के हक के लिए सुभासपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की जाएगी। राजभर ने कहा कि चुनाव के समय विपक्ष संविधान बचाने की बात करता है, लेकिन संसद में चर्चा के दौरान संविधान पर कोई बात नहीं करता। इससे उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है। उन्होंने सपा और बसपा पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि इन दलों ने सत्ता में रहते हुए गरीबों और पिछड़ों की सुध नहीं ली।

    उन्होंने कहा कि सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर संसद में ऐसा अध्यादेश लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे हर गरीब परिवार का आयुष्मान कार्ड बने और उसमें पारिवारिक संख्या की कोई बाध्यता न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक स्कूलों में पाठ्यक्रम के साथ संविधान पढ़ाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में वास्तविक बदलाव संभव नहीं है।

    एमएलसी विच्छेलाल राजभर, राष्ट्रीय महासचिव रजनीश श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद सिंह फागू, महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद वर्मा ने किया। राजभर ने कुशहां ब्राह्मण में राशन की दुकान का शुभारंभ किया।