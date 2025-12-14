अरविंद राजभर बेल्थरारोड से आगामी चुनाव में हो सकते हैं प्रत्याशी, दिया संकेत

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। क्षेत्र के शहबान इंटर कालेज में रविवार को सुभासपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में नेता प्रवीण प्रकाश ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुभासपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मंच से सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बेल्थरारोड विधानसभा से आगामी चुनाव में प्रत्याशी होने का संकेत दिया, जिस पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया।

प्रदेश के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि योगी सरकार में ईमानदारी से काम करें, अन्यथा गरीबों के हक के लिए सुभासपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की जाएगी। राजभर ने कहा कि चुनाव के समय विपक्ष संविधान बचाने की बात करता है, लेकिन संसद में चर्चा के दौरान संविधान पर कोई बात नहीं करता। इससे उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है। उन्होंने सपा और बसपा पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि इन दलों ने सत्ता में रहते हुए गरीबों और पिछड़ों की सुध नहीं ली।

उन्होंने कहा कि सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर संसद में ऐसा अध्यादेश लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे हर गरीब परिवार का आयुष्मान कार्ड बने और उसमें पारिवारिक संख्या की कोई बाध्यता न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक स्कूलों में पाठ्यक्रम के साथ संविधान पढ़ाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में वास्तविक बदलाव संभव नहीं है।