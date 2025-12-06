Language
    अरुणाचल प्रदेश में बलिदान हुए सैनिक का शव पहुंचा घर, सरयू नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

    By Anil Kumar Keshari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:20 PM (IST)

    अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए सैनिक का पार्थिव शरीर उनके गृह नगर लाया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरयू नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसम ...और पढ़ें

    अरुणाचल प्रदेश में बलिदान हुए सैनिक का शव पहुंचा घर।

    जागरण संवाददाता, रेवती (बलिया)। तुलसीछपरा-छपरासारिव गांव निवासी श्रीराम यादव के पुत्र सैनिक मनीष यादव का शव शनिवार को उनके गांव पहुंचा। उनके अंतिम दर्शन के लिए आस-पास के गांवों के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने 'अमर रहे, अमर रहे' के नारे लगाए और स्वजन के चित्कार से कई लोगों की आंखें नम हो गईं।

    बलिदानी मनीष यादव अरुणाचल प्रदेश में आर्मी टेक्निकल विभाग में तैनात थे। बीते दो दिन पूर्व तकनीकी कार्य के दौरान शार्ट सर्किट से उनका निधन हो गया। वह 26 अप्रैल 2024 को 623 ईएमई बटालियन में भर्ती हुए थे।

    शव शनिवार शाम आर्मी बटालियन की टीम के नायक राजेश यादव के नेतृत्व में गांव पहुंचाया गया। मनीष यादव के तीन भाई और एक बहन हैं और उनकी शादी अभी नहीं हुई थी।

    उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार टीएस बांध के दतहा चट्टी के समीप सरयू नदी के तट पर किया गया। मुखाग्नि उनके पिता श्रीराम यादव ने दी। इस दौरान ग्रामीणों ने नम आंखों से सैनिक को श्रद्धांजलि दी। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।