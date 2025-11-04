जागरण संवाददाता, फेफना (बलिया)। स्थानीय थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से फोन पर झगड़ा होने के बाद मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक की पहचान फेफना थाना क्षेत्र के कपूरी नरायनपुर निवासी विश्वकर्मा शर्मा (28) के रूप में हुई है, जो पेशे से वेल्डिंग का काम करता था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी माल्देपुर में हुई थी। विश्वकर्मा के छोटे भाई अमित शर्मा, जो बाहर नौकरी करते हैं, ने बताया कि भैया और भाभी के बीच पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी नाराजगी के चलते भाभी अपने मायके चली गई थीं।

गांव वालों के अनुसार, सोमवार रात भी विश्वकर्मा और उसकी पत्नी के बीच फोन पर कहासुनी हुई। रात करीब 8 बजे वह घर से फोन पर बात करते हुए निकला। बताया जा रहा है कि फोन पर उनकी बहस जारी थी।

इसी बातचीत के दौरान विश्वकर्मा ने रेलवे लाइन की ओर चला गया। अचानक, उसने मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। फेफना थानाध्यक्ष विश्वदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी।