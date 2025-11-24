बलिया के ददरी मेले में अधिवक्ता की मौत, मारपीट के दौरान मची भगदड़, गिरे...फिर उठे नहीं

जागरण संवाददाता, बलिया। सिविल कोर्ट के युवा अधिवक्ता प्रवीण सिन्हा अपने परिवार समेत रविवार की शाम ददरी मेला घूमने गए थे। मेले में आई जलपरी वाले स्थान पर काउंटर के पास अचानक दो लोगों में विवाद के बाद भगदड़ मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मेला में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। भगदड़ के दौरान अधिवक्ता प्रवीण वहीं गिर गए। देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से लाठीचार्ज पर सवाल उठाते हुए मौत के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

इस घटना से सोमवार को कचहरी का माहौल गमगीन रहा। शोक में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया। मृत अधिवक्ता के बच्चों व उनकी पत्नी के आंसू थम नहीं रहे थे। चर्चा यह भी है कि झूला कर्मचारियों और दर्शकों के बीच पैसे को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी।