बलिया में महिला की पिटाई के बाद दुष्कर्म करने का आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार
बलिया में एक महिला के साथ मारपीट और दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में छिपा हुआ है। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया।
जागरण संवाददाता, बलिया। 38 वर्षीय महिला की पिटाई कर अधमरा करने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपित को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बुधवार को तड़के चार बजे पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोपित राजू तुरहा के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक कारतूस बरामद किया है।
आरोपित की सूचना मिलते ही नगर पंचायत भवन के समीप पुलिस टीम ने आरोपित राजू तुरहा पुत्र हरि तुरहा निवासी मिड्ढा थाना फेफना की घेराबंदी की। अपने को घिरता देख आरोपित ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी।
पुलिस पूछताछ में घायल बदमाश राजू तुरहा ने कबूल किया कि 25 नवंबर की रात करीब 9 बजे ग्राम भरतपुरा में एक महिला को सुनसान जगह पर अकेला पाकर पहले उसे घायल कर दिया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश कर रही थी।
पीड़िता के पति नेतहरीर में बताया कि पत्नी वन बिहार पार्क के पास घरेलू काम करने शाम को पैदल जा रही थी। रास्ते में अकेला पाकर आरोपित कुछ दूर पीछा करने के बाद सुनसान देख जबरदस्ती सड़क किनारे ले गया। विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई कर गला दबाया। आरोप है कि बेहोश होने के बाद महिला के साथ दुष्कर्म किया।
इसी बीच 14 वर्षीय बेटा मां को खोजते हुए उधर से गुजरा तो रास्ते में मां का शाल देखकर चिल्लाने लगा। दौड़ते हुए घर आकर पिता को सूचना दी। जब मौके पर पहुंचे तो आरोपित पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। घटना को लेकर गांव में आक्रोश है।
ग्रामीणों ने बताया कि पिता-पुत्र ने आरोपित को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा है तो मुठभेड़ कैसे हो गई। वहीं दूसरी तरफ स्वजन ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां से बेहतर उपचार के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है।
