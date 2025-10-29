बलिया में बकरी के बच्चे को लेकर मामूली विवाद में महिला की पीट-पीटकर हत्या

जागरण संवाददाता, बलिया। सिकंदरपुर क्षेत्र के चकखान गांव में बुधवार को बकरी के बच्चे के घर में घुसने को लेकर मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पिटाई के कारण नेटर नट की पत्नी विक्की देवी (35) गंभीर रूप से घायल हो गईं।

स्वजन आनन-फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। चकखान गांव में नट विरादरी का परिवार रहता है। सुगिया देवी व विंदु देवी का परिवार पड़ोसी हैं। आरोप है कि सुगिया देवी की बकरी का एक बच्चा विंदु देवी के घर घुस गया और वहां रखा खाना जूठा कर दिया। विंदु ने इसका विरोध किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

कुछ ही समय में गाली-गलौज और धक्का-मुक्की के बाद दोनों पक्षों से लाठी-डंडे चलने लगे। इसी दौरान विक्की घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ी। उपचार के बाद भी वह नहीं उठ सकी। मृतका विक्की के सात बच्चे हैं जिनमें तीन बेटियां और चार बेटे हैँ। रोते-बिलखते बच्चों की हालत देखकर ग्रामीण भी भावुक हो गए।