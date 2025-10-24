बलिया में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान वाहन थानाध्यक्ष को पांच मीटर तक घसीटा, पसलियां टूटीं

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। कस्बे में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मुस्लिम बस्ती में बज रहे तेज आवाज वाले डीजे की शिकायत पर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी डीजे ट्राली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्राली के बीच फंस जाने से लगभग पांच मीटर तक घिसटते चले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब तक वाहन रुका, तब तक उनकी गरदन की हंसुली (कालर बोन) तथा दो से तीन पसलियां टूट गईं। घटना के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई। घायल थानाध्यक्ष को उपचार के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा ले जाया गया। वहां हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि यहां भी स्थिति गंभीर देख उन्हें बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मौके से दो डीजे ट्रालियों को जब्त कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी पूजन के बाद सभी प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। अधिकांश जुलूस समाप्त हो चुका था, किंतु दो मूर्तियां लेकर जा रहे वाहन पर तेज आवाज में डीजे बजाए रहे थे। डीजे की तेज आवाज और नाच-गाने से परेशान बस्ती के लोगों ने थानाध्यक्ष को फोन कर शिकायत की। इसके बाद थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और युवाओं को डीजे बंद करने तथा वाहन आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।