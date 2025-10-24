बलिया में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान वाहन थानाध्यक्ष को पांच मीटर तक घसीटा, पसलियां टूटीं
बलिया के नगरा में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस में डीजे की शिकायत पर पहुंचे थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी डीजे ट्राली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्राली में फंसने से उनकी हंसुली और पसलियां टूट गईं। उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है और पुलिस ने दो डीजे ट्रालियों को जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। कस्बे में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मुस्लिम बस्ती में बज रहे तेज आवाज वाले डीजे की शिकायत पर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी डीजे ट्राली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्राली के बीच फंस जाने से लगभग पांच मीटर तक घिसटते चले गए।
जब तक वाहन रुका, तब तक उनकी गरदन की हंसुली (कालर बोन) तथा दो से तीन पसलियां टूट गईं। घटना के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई। घायल थानाध्यक्ष को उपचार के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा ले जाया गया। वहां हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि यहां भी स्थिति गंभीर देख उन्हें बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मौके से दो डीजे ट्रालियों को जब्त कर लिया गया है।
जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी पूजन के बाद सभी प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। अधिकांश जुलूस समाप्त हो चुका था, किंतु दो मूर्तियां लेकर जा रहे वाहन पर तेज आवाज में डीजे बजाए रहे थे। डीजे की तेज आवाज और नाच-गाने से परेशान बस्ती के लोगों ने थानाध्यक्ष को फोन कर शिकायत की। इसके बाद थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और युवाओं को डीजे बंद करने तथा वाहन आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
इसी बीच वह सकरी मार्ग के पास दीवार से चिपक कर निकल रहे थे, तभी डीजे ट्राली अचानक चल पड़ी। थानाध्यक्ष दीवार और ट्राली के बीच फंस गए और आगे तक घिसटते चले गए। वाहन रोकने के लिए आवाज देने के बाद भी डीजे की आवाज के बीच वाहन नहीं रुका। जब युवाओं ने थानाध्यक्ष को फंसे हुए देखा तो बाहर निकाला। मूलरूप से आंबेडकर के रहने वाले थानाध्यक्ष अजय की तैनाती लगभग डेढ़ माह पहले सितंबर में ही हुई थी।
दो डीजे ट्रालियों को जब्त किया गया है। संबंधित वाहन चालकों व आयोजकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायल थानाध्यक्ष को लखनऊ वेदांता में भर्ती कराया गया है। पूजा समितियों को पहले से ही डीजे की सीमा और मानक ध्वनि स्तर का निर्देश दिया गया था। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
आलोक कुमार गुप्ता, सीओ रसड़ा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।