जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। सिकंदरपुर कस्बे में स्थित बैंक आफ इंडिया की शाखा में शनिवार देर रात शार्ट सर्किट से आग लग गई। रात करीब 11 बजे अचानक बैंक के अंदर से धुआं निकलता देख आसपास के लोग ठहर गए।

सूचना पाकर चौकी प्रभारी सिकंदरपुर अश्वनी कुमार मिश्रा तत्काल मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए विद्युत आपूर्ति कटवाकर राहत कार्य शुरू कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बैंक शाखा में संभवतः शार्ट सर्किट की खराबी से आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे कार्यालय को अपनी चपेट में ले लिया।

आग इतनी तेजी से फैली कि बैंक के सभी इलेक्ट्रानिक उपकरण, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। शाखा प्रबंधक मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से ताला खोलकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। बाद में दमकल की गाड़ी पहुंचने पर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।