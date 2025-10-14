कॉलेजों में अटके 900 से ज्यादा छात्रवृत्ति आवेदन, लापरवाही के बाद DIOS ने दी चेतावनी
बलिया के कॉलेजों में 900 से ज्यादा छात्रवृत्ति आवेदन अटके हुए हैं, जिससे छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में देरी हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने इस लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है और कॉलेजों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जागरण संवाददाता, सिकंदरपुर (बलिया)। स्थानीय तहसील क्षेत्र सहित पूरे जिले में कक्षा 9-10 के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रक्रिया में कॉलेजों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक छात्रवृत्ति के लिए कुल 2199 आवेदन (फ्रेश और नवीनीकरण सहित) प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1420 आवेदन सबमिट हो चुके हैं। जबकि 1376 आवेदन कॉलेजों के स्तर पर सत्यापित किए गए, लेकिन अब भी 905 आवेदन कॉलेजों में लंबित पड़े हैं।
ब्लॉकवार सूची में कई विद्यालय पिछड़े हैं। बैरिया ब्लॉक के द्वाबा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में 31, पीएन इंटर कॉलेज दुबेछपरा में 34 आवेदन लंबित हैं। नवानगर ब्लॉक के गांधी इंटर कॉलेज और बेल्थरा रोड के जीएमएएम इंटर कॉलेज में भी 31 आवेदन रुके हुए हैं।
गड़वार, मुरलीछपरा, हनुमानगंज, नगरा, रसड़ा, बेलहरी एवं मनियर ब्लॉक के विद्यालयों में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। विशेष रूप से मनियर इंटर कॉलेज में सर्वाधिक 53 आवेदन लंबित हैं।
शासन स्तर पर ऑनलाइन सत्यापन और अग्रेषण की समय-सीमा बीत जाने के बावजूद कॉलेजों द्वारा कार्य पूरा न करने पर डीआईओएस देवेंद कुमार गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाया है।
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निर्धारित समय में आवेदन फॉरवर्ड नहीं किए गए तो छात्रों की छात्रवृत्ति अटक सकती है। साथ ही ऐसे विद्यालयों से जवाब-तलब भी किया जाएगा। प्रशासन ने कॉलेज प्रबंधन को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है।
