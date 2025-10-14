कॉलेजों में अटके 900 से ज्यादा छात्रवृत्ति आवेदन, लापरवाही के बाद DIOS ने दी चेतावनी 

जागरण संवाददाता, सिकंदरपुर (बलिया)। स्थानीय तहसील क्षेत्र सहित पूरे जिले में कक्षा 9-10 के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रक्रिया में कॉलेजों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक छात्रवृत्ति के लिए कुल 2199 आवेदन (फ्रेश और नवीनीकरण सहित) प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1420 आवेदन सबमिट हो चुके हैं। जबकि 1376 आवेदन कॉलेजों के स्तर पर सत्यापित किए गए, लेकिन अब भी 905 आवेदन कॉलेजों में लंबित पड़े हैं।



ब्लॉकवार सूची में कई विद्यालय पिछड़े हैं। बैरिया ब्लॉक के द्वाबा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में 31, पीएन इंटर कॉलेज दुबेछपरा में 34 आवेदन लंबित हैं। नवानगर ब्लॉक के गांधी इंटर कॉलेज और बेल्थरा रोड के जीएमएएम इंटर कॉलेज में भी 31 आवेदन रुके हुए हैं।