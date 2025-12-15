Language
    नगर पंचायत बैरिया के विकास के लिए मंत्री एके शर्मा ने आठ करोड़ के बजट को दी स्वीकृति

    By Vidyabhushan Chaubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बैरिया(बलिया)। नगर पंचायत बैरिया के विकास के लिए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आठ करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जिससे नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले मोहल्ले, कस्बों, गांवों में जल निकासी, शौचालय, पेयजल, सड़क सहित विभिन्न तरह के विकास कार्य किए जाएंगे।

    नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा मंटन ने बताया कि रविवार को पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा के साथ लखनऊ स्थित नगर विकास मंत्री के आवास पर जाकर मैंने मुलाकात की थी और विकास कार्यों के लिए धन स्वीकृत करने का आग्रह किया था। एके शर्मा ने तत्काल आठ करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए।