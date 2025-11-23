Language
    बलिया में 1 लाख किसानों को नहीं मिली किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, इन लोगों से हो रही रिकवरी

    By Lavkush Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नहीं मिली। कृषि विभाग के अनुसार, यह अपात्र लाभार्थियों को भुगतान के कारण हुआ है, जिनसे अब धन की वसूली की जा रही है। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। किसानों में इस बात को लेकर नाराजगी है।

    1 लाख किसानों को नहीं मिली किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त।

    जागरण संवाददाता, बलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त देशभर के नौ करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किए थे। बलिया से 3.40 लाख किसानों का डाटा सत्यापन कर भेजा गया था। जबकि जनपद में 4.50 लाख किसान योजना में पहले से पंजीकृत हैं। जिनका डाटा सत्यापन कर भेजा गया है, उनके खाते में तो किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये पहुंचे हैं, लेकिन मामूली कारणों से जिनकी किस्त रूक गई, वह अब कृषि विभाग और तहसील कार्यालयों को चक्कर काट रहे हैं।

    जनपद में लगभग एक लाख किसानों की किस्त फंस गई है। भू-अंकन और सत्यापन के बाद ही इन्हें अगली किस्त मिलेगी। पूर्व के समय में किसान सम्मान निधि की सूची में जनपद में 5656 आयकरदाता भी शामिल हो गए थे। सभी ने लगभग 4.29 करोड़ रुपये कई किस्तों में ले लिए थे।

    सत्यापन के दौरान मामला पकड़ में आने के बाद अब धीरे-धीरे रिकवरी हो रही है। अभी तक मात्र 800 आयकर दाताओं ने 62.28 लाख रुपये वापस किए हैं। शेष से रिकवरी की कार्रवाई चल रही है।

    नवानगर ब्लॉक में भी बहुत से किसानों की फंसी किस्त

    नवानगर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से नवानगर क्षेत्र के कई किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन्होंने 2019 के बाद जमीन खरीदी है। ऐसे सभी किसानों का भुगतान रोक दिया गया है। पोर्टल पर “पेमेंट होल्ड’’ का मैसेज देखकर किसान हताश हैं। कुछ किसान पोर्टल पर भू-अंकन नहीं कराए हैं, वहीं कुछ ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं किए हैं।

    नवानगर के सहायक विकास अधिकारी कृषि हरिश्चंद्र यादव ने बताया कि अब एक परिवार में सिर्फ एक सदस्य को ही यह लाभ मिलेगा। जिन परिवारों में पहले दो लोगों को किस्त मिलती थी, उनका भुगतान भी रोका जा रहा है।

    किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के लिए 3.40 लाख किसानों को डाटा सत्यापित कर भेजा गया था। जिन किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंची है, वह पोर्टल पर अपडेट देख सकते हैं। जो कमियां हैं, उसमें सुधार करा सकते हैं।