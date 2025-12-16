बहराइच में 'युक्त धारा पोर्टल' पर बनेगी कार्ययोजना, पंचायतों की होगी आईडी

जागरण संवाददाता, बहराइच। गांव के विकास के साथ ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से युक्तधारा पोर्टल पर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत की आईडी बनेगी। नई व्यवस्था में कोई दिक्कत न आए इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। बताया गया है कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

मनरेगा में गांवों में काम कराने के साथ ही जाब कार्डधारकों को रोजगार भी दिया जाता है। भारत सरकार के ग्रामीण और पंचायतीराज मंत्रालय ने काम में पारदर्शिता और कामों की वरीयता के उद्देश्य से ग्राम पंचायतवार कार्ययोजना तैयार कराने की व्यवस्था को हाईटेक कर दिया है।

मनरेगा वेबसाइट पर ही मंत्रालय की तरफ से युक्तधारा पोर्टल पर प्रस्तावित कार्ययोजना और बजट तैयार किए जाने का प्रावधान किया है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत की आईडी बनेगी। युक्तधारा पोर्टल पर प्रत्येक ग्राम पंचायत का नाम भरा जाएगा।

इस पर पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सेवक ही कार्ययोजना को फीड करा सकेंगे। पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर जिले के 17 ग्राम पंचायतों में युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से कार्ययोजना बनाकर काम कराया जा रहा है।

एपीओ और कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिला प्रशिक्षण

मनरेगा में आगामी साल की तैयार की जाने वाली कार्ययोजना के लिए युक्तधारा पोर्टल पर काम किए जाने को लेकर जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर भी सभी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिसमें युक्तधारा पोर्टल पर आईडी बनाने, ग्राम पंचायत का नाम भरने और प्रस्तावित कार्ययोजना के कामों को श्रेणीकरण करते हुए भरे जाने के बारे में जानकारी दी गई है।