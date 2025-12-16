Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच में 'युक्त धारा पोर्टल' पर बनेगी कार्ययोजना, पंचायतों की होगी आईडी

    By Ritesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    बहराइच में 'युक्त धारा पोर्टल' पर कार्ययोजना बनाई जाएगी, जिससे पंचायतों को आईडी मिलेगी। यह योजना पंचायतों के विकास कार्यों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    युक्त धारा पोर्टल पर कार्ययोजना बनने से मिलेगा रोजगार।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। गांव के विकास के साथ ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से युक्तधारा पोर्टल पर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत की आईडी बनेगी। नई व्यवस्था में कोई दिक्कत न आए इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। बताया गया है कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मनरेगा में गांवों में काम कराने के साथ ही जाब कार्डधारकों को रोजगार भी दिया जाता है। भारत सरकार के ग्रामीण और पंचायतीराज मंत्रालय ने काम में पारदर्शिता और कामों की वरीयता के उद्देश्य से ग्राम पंचायतवार कार्ययोजना तैयार कराने की व्यवस्था को हाईटेक कर दिया है।

    मनरेगा वेबसाइट पर ही मंत्रालय की तरफ से युक्तधारा पोर्टल पर प्रस्तावित कार्ययोजना और बजट तैयार किए जाने का प्रावधान किया है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत की आईडी बनेगी। युक्तधारा पोर्टल पर प्रत्येक ग्राम पंचायत का नाम भरा जाएगा।

    इस पर पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सेवक ही कार्ययोजना को फीड करा सकेंगे। पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर जिले के 17 ग्राम पंचायतों में युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से कार्ययोजना बनाकर काम कराया जा रहा है।

    एपीओ और कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिला प्रशिक्षण

    मनरेगा में आगामी साल की तैयार की जाने वाली कार्ययोजना के लिए युक्तधारा पोर्टल पर काम किए जाने को लेकर जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर भी सभी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिसमें युक्तधारा पोर्टल पर आईडी बनाने, ग्राम पंचायत का नाम भरने और प्रस्तावित कार्ययोजना के कामों को श्रेणीकरण करते हुए भरे जाने के बारे में जानकारी दी गई है।

    युक्तधारा पोर्टल पर नए वित्तीय वर्ष से सभी ग्राम पंचायतों में काम शुरू होगा। कार्ययोजना इसी पोर्टल पर बनेेगी। संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर 17 पंचायतों में इस पर काम चल रहा है। -रवि शंकर पांडेय, उपायुक्त मनरेगा।