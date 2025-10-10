Language
    भेड़िये के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, बालिका समेत तीन लोगों को किया घायल

    By Arun Dixit Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:48 PM (IST)

    ग्रामीण क्षेत्र में भेड़िये के आतंक से दहशत फैल गई है। भेड़िये ने एक बालिका सहित तीन लोगों पर हमला किया, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि भेड़िये के हमलों को रोका जा सके।

    बहराइच में फिर भेड़िये के हमले में बालिका समेत तीन घायल।

    संवाद सूत्र, गजाधरपुर (बहराइच)। कैसरगंज तहसील इलाके में 30 दिनों से भेड़िया का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुरुवार की देर रात भिरगूपुरवा गांव में घर के आंगन रात सो रही दो महिलाओं व प्रधानपुरवा में बालिका पर भेड़िये ने हमला कर घायल दिया।

    एक माह के दौरान भेड़िया छह लोगों को अपना शिकार बना चुका है जबकि 30 लोग घायल हो चुके हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।

    फखरपुर ब्लाक के भिरगूपुरवा निवासी राजू की पत्नी विमला खाना खाने के बाद घर के आंगन में बाहर सो रही थी। बताया जाता है कि रात करीब 11 बजे दबे पांव भेड़िया पहुंचा और गले पर हमला कर दिया।

    हिला के शोर मचाने पर परिवारजन भी जाग गए भेड़िया देखकर गुहार लगाई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल लाठी-डंडा लेकर दौड़े तो वह भाग गया। करीब एक घंटे बाद ही कुछ ही दूरी पर स्थित राजेश की मां अफसी पर भेड़िये ने हमला कर घायल कर दिया।

    शुक्रवार को गोड़हिया नंबर तीन के प्रधानपुरवा में गंगाराम की छह वर्षीय बेटी नेहा को जबड़े में दबोचकर भेड़िया भाग निकला। चीख पुकार पर एकत्रित ग्रामीणों ने लाठ-डंडों के साथ भेड़िया को दौड़ा लिया। इसके बाद बालिका की जान बची। जानकारी के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी।

    डीएफओ रामसिंह यादव ने बताया कि वन्यजीव के हमले की सूचना मिलते ही टीम को भेजा गया है। तलाश में टीमें लगी हुई है। पगचिह्न से पता लगाया जाएगा कि कौन सा वन्यजीव है।