भेड़िये के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, बालिका समेत तीन लोगों को किया घायल

संवाद सूत्र, गजाधरपुर (बहराइच)। कैसरगंज तहसील इलाके में 30 दिनों से भेड़िया का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुरुवार की देर रात भिरगूपुरवा गांव में घर के आंगन रात सो रही दो महिलाओं व प्रधानपुरवा में बालिका पर भेड़िये ने हमला कर घायल दिया।

एक माह के दौरान भेड़िया छह लोगों को अपना शिकार बना चुका है जबकि 30 लोग घायल हो चुके हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। फखरपुर ब्लाक के भिरगूपुरवा निवासी राजू की पत्नी विमला खाना खाने के बाद घर के आंगन में बाहर सो रही थी। बताया जाता है कि रात करीब 11 बजे दबे पांव भेड़िया पहुंचा और गले पर हमला कर दिया। हिला के शोर मचाने पर परिवारजन भी जाग गए भेड़िया देखकर गुहार लगाई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल लाठी-डंडा लेकर दौड़े तो वह भाग गया। करीब एक घंटे बाद ही कुछ ही दूरी पर स्थित राजेश की मां अफसी पर भेड़िये ने हमला कर घायल कर दिया।

शुक्रवार को गोड़हिया नंबर तीन के प्रधानपुरवा में गंगाराम की छह वर्षीय बेटी नेहा को जबड़े में दबोचकर भेड़िया भाग निकला। चीख पुकार पर एकत्रित ग्रामीणों ने लाठ-डंडों के साथ भेड़िया को दौड़ा लिया। इसके बाद बालिका की जान बची। जानकारी के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी।