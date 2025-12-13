Language
    बहराइच में भेड़िये के हमले से ग्रामीणों में दहशत, अब तक 11 की मौत और 32 लोग जख्मी﻿

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    बहराइच में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक भेड़िया मां के पास सो रही बच्ची को उठा ले गया। इस तरह की घटनाओं में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है औ ...और पढ़ें

    कैसरगंज के जरूवा में रोते-बिलखते आरवी के परिवारजन।

    जागरण संवाददाता, बहराइच/कैसरगंज। बहराइच में भेड़िया का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसरगंज इलाके के ग्राम पंचायत गोडहिया नंबर चार के मजरा जरूवा में शनिवार की सुबह करीब चार बजे घर के बरामदे में मां के साथ सो रही एक वर्षीय बच्ची को भेड़िया जबड़े में दबोच कर गन्ने के खेत में भाग निकला। परिवारजन ने शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए, लेकिन तब तक भेड़िया आंखों से ओझल हो गया। भेड़िये के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है।

    घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस व वन विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ बच्ची की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। 12 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई बच्ची व भेड़िया का कोई सुराग नहीं लग सका।

    कैसरगंज इलाके के जरूवा निवासी रामकुमार की एक वर्षीय पुत्री आरवी अपनी मां राम कुमारी के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। बताया जाता है कि शनिवार की भोर दबे पांव भेड़िया आया और मां के बगल सो रही बच्ची को जबड़े में दबोच लिया।

    बच्ची के रोने की आवाज सुनते महिला की नींद टूटी तो बेटी को भेड़िया के जबड़े में देख शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर जब तक परिवारजन व ग्रामीण एकत्रित हुए। तबतक भेड़िया बच्ची को जबड़े में दबोचकर भाग निकला।

    ग्रामीणों के पीछा करने पर भेड़िया गन्ने के खेत मे घुस गया। जानकारी मिलने पर कोतवाल कैसरगंज बृजेंद्र कुमार मिश्र व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भेडिया की तलाश में वनविभाग की टीम जुटी है।

    नानी के घर आई थी आरवी

    रामकुमारी शुक्रवार को ही अपने ससुराल नयापुरवा से अपने मायके जरूवा आई थी। वह हंसी खुशी परिवार के साथ शुक्रवार को खाना खाकर बच्ची काे लेकर बरामदे में सोई थी, दरवाजा न होने के कारण भेड़िया बच्ची को दबोच ले गया।

    11 लोगों की जा चुकी जानें

    कैसरगंज रेंज में भेड़िया का हमला बीते नौ सितंबर से शुरू हुआ है, जो अभी तक जारी है। वन विभाग के आंकड़े के मुताबिक, भेड़िया के हमले में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोग जख्मी हो चुके है। इस बीच चार भेड़िया को मार गिराने में वन विभाग को सफलता भी हाथ लगी है। 32 टीमें लगातार कांबिंग कर रही है।

    शनिवार भोर में भेड़िया के हमले की सूचना पर तत्काल टीम को भेजा गया। भेड़िया को पकड़ने के लिए टीमें लगातार प्रयासरत है। अभी बच्ची का भी कोई सुराग नहीं लगा है। -रामसिंह यादव, डीएफओ बहराइच।