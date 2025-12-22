मां की गोद से बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, घर के बरामदे में दूध पिलाते समय अचानक किया हमला; तलाश में जुटा वन विभाग
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के फखरपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। रसूलपुर बरेटा गांव में सोमवार सुबह एक भेड़िया तीन साल के बच्चे को उसकी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। फखरपुर इलाके के रसूलपुर बरेटा गांव में सोमवार भोर करीब चार बजे मां की गोद से तीन वर्षीय बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। जब तक मां शोर मचाते हुए पीछा करती। तब तक भेड़िया मां की आंखों से ओझल हो गया। सूचना मिलने पर वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लग सका है।
गांव निवासी ननकई अपने दो बच्चों के साथ घर पर रहती हैं। सोमवार भोर में ननकई बरामदे में अपने तीन साल के बेटे अंशू को दूध पिला रही थीं, तभी अचानक एक भेड़िया ने हमला कर बच्चे को दबोच कर भाग निकला।
मां ने शोर मचाते हुए भेड़िया का पीछा किया, लेकिन करीब सौ मीटर तक पीछा करने के बाद घने कोहरे के कारण जानवर ओझल हो गया। ग्रामीणों ने तत्काल मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे डीएफओ रामसिंह यादव ने वनकर्मियों के साथ गश्त शुरू कर घेराबंदी किया है।
डीएफओ ने बताया कि तलाश में टीमें लगी हुई है। सूचना मिलने पर रेंजर ओंकार यादव वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम और स्थानीय ग्रामीण मिलकर मासूम की तलाश कर रहे हैं।
प्रधान प्रतिनिधि रियाज ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वन विभाग, पुलिस टीम और ग्रामीण मिलकर बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। घटना के बाद से बच्चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। मासूम के पिता राम मनोहर को भी घटना की जानकारी दे दी गई है।
