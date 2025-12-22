मां की गोद से बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, घर के बरामदे में दूध पिलाते समय अचानक किया हमला; तलाश में जुटा वन विभाग

जागरण संवाददाता, बहराइच। फखरपुर इलाके के रसूलपुर बरेटा गांव में सोमवार भोर करीब चार बजे मां की गोद से तीन वर्षीय बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। जब तक मां शोर मचाते हुए पीछा करती। तब तक भेड़िया मां की आंखों से ओझल हो गया। सूचना मिलने पर वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लग सका है।

गांव निवासी ननकई अपने दो बच्चों के साथ घर पर रहती हैं। सोमवार भोर में ननकई बरामदे में अपने तीन साल के बेटे अंशू को दूध पिला रही थीं, तभी अचानक एक भेड़िया ने हमला कर बच्चे को दबोच कर भाग निकला।

मां ने शोर मचाते हुए भेड़िया का पीछा किया, लेकिन करीब सौ मीटर तक पीछा करने के बाद घने कोहरे के कारण जानवर ओझल हो गया। ग्रामीणों ने तत्काल मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे डीएफओ रामसिंह यादव ने वनकर्मियों के साथ गश्त शुरू कर घेराबंदी किया है।