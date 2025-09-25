गांव वालों ने गोले दागे तो वन विभाग का जाल फाड़कर भागा भेड़िया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

गांव वालों ने गोले दागे तो वन विभाग का जाल फाड़कर भागा भेड़िया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
बहराइच के कैसरगंज इलाके में आतंक का पर्याय बने भेड़िये को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा लगाए गए जाल को फाड़कर भेड़िया भाग गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग की नाकामी से ग्रामीणों में गुस्सा है। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने वन विभाग को फटकार लगाते हुए सर्च ऑपरेशन तेज करने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, बहराइच । कैसरगंज इलाके में आतंक का प्रर्याय बने भेड़िया को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से लगाए गए जाल को फाड़ कर भेड़िया भाग गया।
इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही है। वीडियो में दो भेड़िया भागते हुए दिख रहे हैं। वहीं, वन विभाग की लगातार नाकामी से ग्रामीणों में आक्रोश है।
नहीं थम रहा भेडियों का आतंक
कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली के विभिन्न गांवों में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मांद मिलने के बाद वन विभाग ने पिंजरों की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन लगातार बढ़ते हमलों से दहशत कम नहीं हुई।
ग्रामीणों के आक्रोश पर बुधवार की देर रात डीएम अक्षय त्रिपाठी ने मौके का दौरा किया और वन विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए सर्च ऑपरेशन तेज करने का आदेश दिया।
बहराइच में वन विभाग के जाल को फाड़कर भागा भेड़िया, इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित pic.twitter.com/SVEmB6fqvj— UP Desk (@NiteshSriv007) September 25, 2025
ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए हर गांव में गोले दागे जा रहे हैं। गोला दगने से भेड़िया वन विभाग की ओर से लगाए गए बबुरी गांव में जाल को फाड़कर भागने में कामयाब हो गया। हर प्रकार की चौकसी के बावजूद अब तक किसी भेड़िए को पकड़ा नहीं जा सका है।
