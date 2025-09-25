गांव वालों ने गोले दागे तो वन विभाग का जाल फाड़कर भागा भेड़िया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जागरण संवाददाता, बहराइच । कैसरगंज इलाके में आतंक का प्रर्याय बने भेड़िया को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से लगाए गए जाल को फाड़ कर भेड़िया भाग गया।

इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही है। वीडियो में दो भेड़िया भागते हुए दिख रहे हैं। वहीं, वन विभाग की लगातार नाकामी से ग्रामीणों में आक्रोश है।

नहीं थम रहा भेडियों का आतंक

कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली के विभिन्न गांवों में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मांद मिलने के बाद वन विभाग ने पिंजरों की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन लगातार बढ़ते हमलों से दहशत कम नहीं हुई।