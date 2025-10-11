भेड़िये ने 24 घंटे में छह बच्चों को किया घायल, तलाश कर रही टीम ने एक को मारी गोली

जागरण संवाददाता, बहराइच/गजाधरपुर। कैसरगंज इलाके के मंझारा तौंकली में 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमला कर छह बच्चों को घायल करने वाले भेड़िये की तलाश में जुटी टीमों ने देर शाम एक को उस समय गोली मारी, जब वह हमलावर होने वाला था। गोली लगने के बाद वह कछार में गुम हो गया। वन विभाग की टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं।

मंझारा तौकली इलाके में बीते 24 घंटे के भीतर भेड़िये के हमलों में छह बच्चे घायल हो चुके हैं। इनमें दो की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया। हमलों के बाद सक्रिय हुई वन विभाग की टीम भेड़िये की तलाश में भटक रही थी।

इस दौरान पुनिया गांव के पास भेड़िया एक युवक पर हमलावर होने की भूमिका में था, तभी मौके पर मौजूद वन विभाग की टीम में शामिल शूटर ने उसे अपना निशाना बनाया लिया। बताया जा रहा है कि गोली भेड़िये के पैर में लगी। इसके बाद वह मौके से भाग गया।