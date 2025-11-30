गांव में किया शिकार... अब शहर की ओर बढ़ रहे भेड़िया के कदम, शाम होते ही घरों में कैद हो जाते लोग

जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज इलाके से शुरू हुए भेड़िया के हमले अब शहर तक पहुंचने लगे है। शुक्रवार की रात में हुआ हमला शहर के मात्र पांच किलोमीटर दूर का है। ऐसे में अब भेड़िया के कदम शहर की ओर बढ़ रहे है। इससे लोगों में दहशत है। वन विभाग इस पर अंकुश लगा पाने में नाकाम साबित हो रहा है।

जिले के महसी इलाके के बाद कैसरगंज इलाके में भेड़िया के हमले काफी बढ़ गए हैं। अब तक कैसरगंज इलाके में ही नौ लोगों की मौत भेड़िया के हमले में हो चुकी है। भेड़िया के हमलों के शिकार और बड़े और छोटे सब हो रहे हैं। इन इलाकों के लोग घटनाओं से उबरे भी नहीं थे कि अब कोतवाली देहात इलाके के खोरिया शफीक गांव में भेड़िया के हमले में बालिका की मौत ने लोगों की धड़कन बढ़ा दी है।

शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। इतना ही नहीं झुंड में लोग खेतों की ओर जा रहे हैं, जिससे कि भेड़िया हमला न कर सके। भेड़िया के हमले से लोगों को कब निजात मिलेगा, यह सवाल सभी के मन में कौंध रहा है। वन विभाग की ओर से निरंतर गश्त की जा रही है, बावजूद इसके सफलता नहीं मिल रही है।