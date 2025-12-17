संवाद सूत्र, कैसरगंज (बहराइच)। गुल्लइनपुरवा गांव में घर के आंगन में मां व दादी के साथ बैठी दो वर्षीय बालिका पर भेड़िया ने हमला कर दिया। 50 मीटर तक भेड़िया बच्ची को घसीट ले गया। तभी मौजूद मां व दादी ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी-डंडे से भेड़िया पर हमला करते हुए शोर मचाया। दौड़े ग्रामीणों को देख भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया। बच्ची को सीएचसी से मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर किया गया। वहीं, एक बालक पर भी हमला किया, लेकिन ग्रामीणों के होने के चलते वह दबोच नहीं सका।

कैसरगंज रेंज के ग्राम पंचायत गोडहिया नंबर दो के मजरा गुल्लइनपुरवा निवासी पवन कुमार की दो वर्षीय बेटी आंचल बुधवार की शाम अपनी मां व दादी के साथ आंगन में बैठी हुई थी। बताया जाता है कि भेड़िया दबे पांव आया और बच्ची पर अचानक हमला कर दिया। वह उसे दबोच कर भागने लगा।

बच्ची को ले जाता देख मौजूद उसकी मां व दादी ने साहस दिखाते हुए लाठी डंडे से उस पर हमला करने लगे। शोर मचाने लगे तो आसपास के लोग दौड़ पड़े। भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया बच्ची के चेहरे को जख्मी कर दिया। पीड़िता को परिवारजन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज में भर्ती कराया। वहीं, कुछ लालापुरवा गांव निवासी विनोद का तीन वर्षीय पुत्र आकाश अपनी मां के साथ अलाव ताप रहा था।

इसी दौरान भेड़िया पहुंचकर हमला कर दिया। जैकेट व स्वेटर पहने होने के चलते वह बालक को दबोच नहीं सका। ग्रामीणों के हांका लगाने पर वह भाग गया। डीएफओ बहराइच रामसिंह यादव ने बताया कि हमले की सूचना मिली है। वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है।