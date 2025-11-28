Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच में घर के बाहर खेल रही बच्ची को खींच ले गया भेड़िया, लोगों में दहशत

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:34 AM (IST)

    बहराइच में एक भेड़िया घर के बाहर खेल रही एक छोटी बच्ची को खींच ले गया। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई है।ग्रामीणों की घेराबंदी के बाद भेड़िया कुछ दूर पर बच्ची को छोड़कर भाग गया। घायल बच्ची को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र फखरपुर भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवादाता, बहराइच। समदा सांगवा ग्राम पंचायत में गुरुवार की सुबह घर के बाहर खेल रही बच्ची को भेड़िया अपने जबड़े में दबोच ले गया। घर के बाहर मौजूद परिवारजनों ने तत्काल शोर मचाते हुए दौड़े तो कुछ दूरी पर भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया। जख्मी बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भेड़िये की दस्तक से ग्रामीण दहशतजदा हैं। वन विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बौंडी इलाके के ग्राम पंचायत समदा सांगवा निवासी बवाली की पांच वर्षीय बेटी शबनम गुरूवार खेलने के लिए बाहर निकली। इसी बीच पहुंचे भेड़िये ने बच्ची को दबोच लिया। परिवार व पड़ोस के लोग भी कुछ दूरी पर मौजूद थे जिन्होने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग लाठी-डंडा लेकर तत्काल भेड़िये के पीछे दौड़ पड़े।

    ग्रामीणों की घेराबंदी के बाद भेड़िया कुछ दूर पर बच्ची को छोड़कर भाग गया। घायल बच्ची को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र फखरपुर भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू कर दिया है।

    ड्रोन से सर्च अभियान शुरू

    घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों के जेहन में फिर भेड़िये की वापसी की बात सोंचकर बच्चों को सुरक्षित रखने की चिंता सताने लगी है। घटना की सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने ड्रोन से जंगलों और खेतों में सर्च अभियान शुरू किया है।

    बौैंडी इलाके में किसी वन्यजीव के हमले में बच्ची के घायल होने की सूचना मिली है। टीम को मौके पर भेजा गया है। पगचिह्न को देखा जा रहा है। प्रथम दृष्ट्या सियार का हमला लग रहा है। वन्यजीव के तलाश में ड्रोन से निगरानी की जा रही है।

                                                                                                   रामसिंह यादव, डीएफओ बहराइच