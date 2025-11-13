बहराइच में भेड़िए का आतंक: घर के बाहर खेल रही बच्ची को जबड़े में दबोच ले गया दरिंदा, सात लोग बन चुके शिकार

जागरण संवाददाता, बहराइच। घर के बाहर खेल रही तीन साल की मासूम को भेड़िया अपने जब़ड़े में दबोच ले गया। चीख-पुकार सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके के चप्पे-चप्पे को खंगाला जा रहा है।

कैसरगंज रेंज के लोधन पुरवा गांव निवासी संतोष की तीन वर्षीय बेटी जाह्नवी गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी। बताया जाता है कि अचानक एक भेड़िया वहां आया और बच्ची को जबड़े में दबोचकर जंगल की ओर भाग गया।

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और जानवर के पीछे भागे, लेकिन वह गन्ने के खेतों में घुस गया। काफी तलाश के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं लग सका है।

बच्ची के परिवारजन ने बताया कि बच्ची घर के दरवाजे के पास खेल रही थी। तभी भेड़िया धान के खेत से आया। उस समय उनकी दो बहुएं और एक पोता वहां मौजूद थे।

इन्हीं तीनों ने भेड़िए को बच्ची को ले जाते हुए देखा और शोर मचाया। लेकिन, तब तक भेड़िया बच्ची को लेकर गायब हो चुका था। फिलहाल, बच्ची की मां बेसुध हैं।

पिता संतोष ग्रामीणों और वन विभाग की टीम के साथ उसे खोजने में जुटे हुए हैं। रेंजर ओमकार यादव ने बताया कि टीम मौके पर जांच कर रही है।