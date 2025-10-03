Language
    भेड़िये के हमले से चार लोग घायल, इलाके में निगरानी कर रही 32 टीमें; कैमरे में कैद हुआ वीडियो

    By Arun Dixit Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    बहराइच के कैसरगंज में भेड़िये ने गंडारा गांव में हमला कर चार लोगों को घायल कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया भाग गया जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। इलाके में भेड़िये के हमले से पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं जिससे लोगों में दहशत है। वन विभाग की टीम जांच कर रही है और निगरानी बढ़ा दी गई है।

    जिले में भेड़िये के हमले में चार घायल। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, कैसरगंज/गजाधरपुर (बहराइच)। कैसरगंज इलाके के ग्राम गंडारा में गुरुवार को भेड़िये ने एक बार फिर हमला कर दिया। हमले में चार लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए भेड़िये को लाठी-डंडा लेकर दौड़ाया तो वह भाग निकला। इस दौरान गांव में लगे सीसी कैमरे में भागते हुए उसका वीडियो कैद हो गई।

    भेड़िये के हमले में अब तक चार बच्चों व बुजुर्ग दंपति की मौत हो चुकी है। एक बच्चे का अभी तक पता नहीं चल सका है। इलाके में 32 टीमें निगरानी में लगी हुई हैं।

    गंडारा गांव निवासी सात वर्षीय किशन घर के आंगन में खेल रहा था। बताया जाता है कि इसी बीच दबे पांव आए भेड़िये पर उस पर हमला कर दिया। बच्चे के चिल्लाने पर परिवार समेत आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और हांका लगाया। इस दौरान भेड़िया खेतों की ओर भागा।

    इस दौरान रास्ते में मिलने वाले डेढ़ वर्षीय खतीजा, 15 वर्षीय रुबीना व 35 वर्षीय अली शेर पर भी हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने हांका लगाया तो वह भाग गया। इस घटना के बाद से इलाके के लोग चौकन्ना हो गए हैं। मौके पर ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामीणों ने पहुंच कर सभी घायलों काे अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज कराया गया।

    ग्रामीणों ने बताया कि इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच कर रही है। डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिली है। मौके पर टीम जांच कर रही है। भेड़िया प्रभावित इलाके में वन कर्मियों समेत पीएसी के जवान भी निगरानी कर रहे हैं।

