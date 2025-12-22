मां की गोद से बच्चे को खींच ले गया भेड़िया, बहराइच में 103 दिनों में 10 बच्चों समेत 12 लोगों को बना चुका है शिकार

जागरण संवाददाता, बहराइच। नेपाल सीमा से सटे तराई के बहराइच जिले में भेड़िये का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फखरपुर इलाके के रसूलपुर दरेहटा गांव में फिर सोमवार भोर मां की गोद से तीन वर्षीय बच्चे को भेड़िया खींच ले गया। शोर मचाते हुए मां ने भेड़िया का पीछा किया, लेकिन घने कोहरे में वह आंखों से ओझल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और स्थानीय ग्रामीणों ने बच्चे की तलाश शुरू की। आठ घंटे बाद बालक का क्षत-विक्षत शव बरामद होने से परिवार में कोहराम मच गया। बीते नौ सितंबर से शुरू हुए हमले में अब तक 10 बच्चों समेत 12 लोगों की जान जा चुकी है। 43 लोग घायल हो चुके हैं।

इलाके के रसूलपुर दरेहटा गांव निवासी ननकई अपने दो बच्चों के साथ घर पर रहती हैं। सोमवार भोर वह बरामदे में अपने तीन साल के बेटे अंशू को दूध पिला रही थीं, तभी अचानक भेड़िया हमला कर बच्चे को उनकी गोद से खींच ले गया। शोर मचाते हुए ननकई ने भेड़िया का पीछा किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद घने कोहरे के कारण वह ओझल हो गया।

चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। जानकारी स्थानीय पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। डीएफओ रामसिंह यादव व रेंजर ओमकार नाथ यादव वनकर्मियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सर्च अभियान चलाया। लगभग आठ घंटे की तलाश के बाद बच्चे का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। घटना के बाद से अभिभावकों में अपने बच्चों के जानमाल की चिंता सताने लगी है। हमलों को रोकने के लिए वन विभाग ने छह भेड़ियों को भी मार गिराया है। इसके बाद भी इलाके में भेड़िया का हमला जारी है।





भेड़िये के हमलों में हुई मौतों पर एक नजर



- 09 सितंबर : मंझारा तौकली के परागपुर निवासी चार वर्षीय ज्योति की मौत।



- 11 सितरंबर : भौरी के बहोरवा निवासी चार माह की संध्या की मौत।



- 20 सितंबर : मंझारा तौकली के गंदूझाला निवासी तीन वर्षीय अनिकेत को भेड़िया उठा ले गया।



- 24 सितंबर : मंझारा तौकली निवासी दो वर्षीय सोनी की मौत।



- 30 सितंबर : प्यारेपुरवा गांव निवासी 70 वर्षीय खेदन व उनकी पत्नी 65 वर्षीय मनकी की मौत।



- 02 नवंबर : कंदौली गांव निवासी डेढ़ वर्षीय शानवी



- 13 नवंबर : लोधनपुरवा गांव निवासी तीन वर्षीय जाह्नी



- 29 नवंबर : मल्लाहनपुरवा गांव निवासी पांच वर्षीय स्टार



- 07 दिसंबर : मल्लाहनपुरवा गांव निवासी चार माह के सुभाष



13 दिसंबर : जरूवा निवासी एक वर्षीय आरवी



22 दिसंबर : रसूलपुर दरेहटा निवासी तीन वर्षीय अंशू की माैत





अब तक मारे गए भेड़ियों पर एक नजर



- 28 सितंबर : तहसील कैसरगंज इलाके में वन विभाग ने भेड़िया को मार गिराया।



- 15 अक्टूबर : भिरगूपुरवा गांव में शूटरों ने भेड़िया को किया ढेर।



- 02 नवंबर : बभनपुरवा गांव में मारा गया भेड़िया।



- 15 नवंबर : लोधनपुरवा से एक किलोमीटर दूर भेड़िया किया गया ढेर।



- 13 दिसंबर : गोड़हिया नंबर तीन के सरयू तट के किनारे भेड़िया ढेर।



- 14 दिसंबर : कैसरगंज रेंज के जरुवा गांव में भेड़िया मारा गया।



