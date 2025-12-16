छह भेड़िये मारे जाने के बाद भी ग्रामीणों में दहशत बरकरार, 32 टीमें चला रही सर्च अभियान

जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में बीते तीन माह से फैले भेड़िये के आतंक के बीच वन विभाग को भले ही अब तक छह भेड़िया मार गिराने की सफलता मिली हो, लेकिन ग्रामीणों में दहशत अभी भी बरकरार है। मां अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए रात-रात भर जग रही हैं तो ग्रामीण भी समूह बनाकर रतजगा कर खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं।

वन विभाग की 32 टीमें लगातार भेड़िया प्रभावित इलाके में सर्च अभियान चला रही हैं। सोमवार को कहीं भी भेड़िया की लोकेशन नहीं मिली। हालांकि वन विभाग की टीम आगे भी सर्च अभियान जारी रखेगी। कैसरगंज रेंज में भेड़ियों का आतंक बीते नौ सितंबर से शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। बीच-बीच में भेड़ियों के मार गिराने के बाद ग्रामीणों को जैसे ही राहत मिली, उसके कुछ ही दिन बाद फिर होने वाले हमलों ने ग्रामीणों में दहशत भर दिया। नौ बच्चों में अभी तक दो बच्चे के शव नहीं मिले हैं।

विभाग का मानना है कि कम उम्र होने के कारण भेड़िया उन्हें अपना निवाला बना चुका होगा। डीएफओ रामसिंह यादव ने बताया कि सोमवार को भी लगातार सर्च अभियान जारी रहा। ड्रोन से निगरानी की गई, लेकिन कहीं भी कोई भेड़िया नजर नहीं आया।