Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छह भेड़िये मारे जाने के बाद भी ग्रामीणों में दहशत बरकरार, 32 टीमें चला रही सर्च अभियान

    By Arun Dixit Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    बहराइच में छह भेड़ियों को मारे जाने के बाद भी ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वन विभाग की 32 टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं ताकि ग्रामीणों को सुर ...और पढ़ें

    Hero Image

    छह भेड़िये मारे जाने के बाद भी ग्रामीणों में दहशत बरकरार।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में बीते तीन माह से फैले भेड़िये के आतंक के बीच वन विभाग को भले ही अब तक छह भेड़िया मार गिराने की सफलता मिली हो, लेकिन ग्रामीणों में दहशत अभी भी बरकरार है। मां अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए रात-रात भर जग रही हैं तो ग्रामीण भी समूह बनाकर रतजगा कर खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वन विभाग की 32 टीमें लगातार भेड़िया प्रभावित इलाके में सर्च अभियान चला रही हैं। सोमवार को कहीं भी भेड़िया की लोकेशन नहीं मिली। हालांकि वन विभाग की टीम आगे भी सर्च अभियान जारी रखेगी।

    कैसरगंज रेंज में भेड़ियों का आतंक बीते नौ सितंबर से शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। बीच-बीच में भेड़ियों के मार गिराने के बाद ग्रामीणों को जैसे ही राहत मिली, उसके कुछ ही दिन बाद फिर होने वाले हमलों ने ग्रामीणों में दहशत भर दिया। नौ बच्चों में अभी तक दो बच्चे के शव नहीं मिले हैं।

    विभाग का मानना है कि कम उम्र होने के कारण भेड़िया उन्हें अपना निवाला बना चुका होगा। डीएफओ रामसिंह यादव ने बताया कि सोमवार को भी लगातार सर्च अभियान जारी रहा। ड्रोन से निगरानी की गई, लेकिन कहीं भी कोई भेड़िया नजर नहीं आया।

    अब तक मारे गए भेड़ियों पर एक नजर

    • 28 सितंबर : तहसील कैसरगंज इलाके में वन विभाग ने भेड़िया को मार गिराया।
    • 15 अक्टूबर : भिरगूपुरवा गांव में शूटरों ने भेड़िया को किया ढेर।
    • 02 नवंबर : बभनपुरवा गांव में मारा गया भेड़िया।
    • 15 नवंबर : लोधनपुरवा से एक किलोमीटर दूर भेड़िया किया गया ढेर।
    • 13 दिसंबर : गोड़हिया नंबर तीन के सरयू तट के किनारे भेड़िया ढेर।
    • 14 दिसंबर : कैसरगंज रेंज के जरुवा गांव में भेड़िया मारा गया।