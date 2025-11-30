UP Tourism: बहराइच के कतर्निया में बढ़ेगा पर्यटन का दायरा, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

संतोष श्रीवास्तव, जागरण, बहराइच : कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। होमस्टे का निर्माण कर ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। आने वाले पर्यटकों को यहां ग्रामीण परिवेश का अनुभव दिलाने का प्रयोग होगा। सांस्कृतिक व पारंपरिक वेशभूषा के साथ व्यंजनों का भी मिलेगा स्वाद। इसके लिए होम स्टे का निर्माण कराया जाएगा।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के पांच गांवों में होम स्टे बनाया जाएगा। इससे जहां ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं आने वाले पर्यटकों को देशी व्यंजन के साथ गांव के रहन-सहन से परिचित कराया जाएगा।

आदर्श इंटरप्राइजेज संस्था के नेतृत्व में होम स्टे का निर्माण कार्य होगा। उप्र पर्यटन विभाग परियोजना के तहत की गई पहल का हिस्सा बनेगा। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ स्थानीय निवासियों को भी इसका लाभ मिल सके।

पर्यटन विभाग ने जंगल से सटे थारू बहुल गांव बर्दिया के रहने वाले रमाकांत की बाग, कारीकोट निवासी परमानंद व संत राम, आजमगड़पुरवा के रहने वाले मनोज मौर्य की जमीन इसके लिए चिह्नित की है। होम स्टे में जहां स्नानागार, शौचालय, जल व ऊर्जा आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।