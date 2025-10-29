गन्ना मूल्य में 30 रुपये की बढ़ोतरी के योगी सरकार के फैसले पर किसानों में खुशी, बकाया भुगतान की चिंता

जागरण संवाददाता, बहराइच। पंचायत चुनाव के पहले प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है। इसे लेकर जहां जिले के किसानों में इसे लेकर खुशी है। वहीं बकाये गन्ने का भुगतान न मिलने का कसक भी है। किसानों ने कहा है कि सरकार को इस बार गन्ने का मूल्य 400 के पार करना चाहिए था। फिर भी कही न कहीं किसानों के लिए राहत की बात तो है। सरकार ने गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 400 रुपये और सामान्य प्रजाति के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल दर निर्धारित की है। इसे लेकर गन्ना किसानों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं-

गन्ना किसान राजन सिंह ने कहा कि गन्ने के मूल्य में 30 रुपये की बढ़ोत्तरी सराहनीय है। चिलवरिया चीनी मिल में जो किसानों का पैसा फंसा हुआ है। उस पर भी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। शेखनपुरवा निवासी तौफीक अहमद ने कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ने से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। लेकिन यह बढ़ोत्तरी अगर 400 पार होती तो और अच्छा होता। कहा कि उनका 80 हजार रुपये मिल में बकाया है। उसे भी सरकार वापस दिलाए।

रायपुर के रमेश कहते हैं सरकार का यह कदम किसान हित में हैं लेकिन उनका जो 35000 रुपये बकाया है उसे भी दिलवाए। गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी से आर्थिक संकट कुछ हद तक कम होगा। समय पर किसानों को पर्याप्त खाद, बीज और पानी मिले इस पर भी ध्यान दें।

सोहरवा निवासी राना प्रताप सिंह ने कहते हैं उनका भी चार लाख रुपये बकाया है। यह पैसा मिले तो आर्थिक समस्याएं दूर हों। प्रति क्विंटल 30 रुपये गन्ना मूल्य बढ़ोतरी से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी का मूल्य और बढ़ाया जाना जरूरी है।

शाहनेवाजपुर निवासी रामबदन गुप्त ने कहा कि उनका भी ढाई लाख रुपये बाकी है। जिसे दिलवाया जाए। 30 रुपये क्विंटल गन्ना बढ़ोत्तरी से किसानों को राहत मिलेगी। समय पर भुगतान भी हो। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा।