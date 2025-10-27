जागरण संवाददाता, बहराइच। गोंडा-बहराइच मार्ग पर स्थित शिंभावली शुगर चीनी मिल चिलवरिया पर सरकार ने चाबुक चलाते हुए इस सत्र में गन्ना पेराई पर रोक लगा दी है। पिछले दो साल से करीब 15 से 20 हजार किसानों का एक अरब 3 करोड़ रुपये बाकी है। जो आज तक चीनी मिल प्रशासन द्वारा अदा नहीं किया गया है। इस पर सरकार ने कड़ा उठाया है। वहीं इस चीनी मिल को गन्ना बेचने वाले किसानों को अब आसपास की चार अन्य चीनी मिलों को गन्ना देने की बात कही गई है।

जिले में चार चीनी हैं। इनमें से एक शिंभावली चीनी मिल चिलवरिया द्वारा पिछले दो वर्षों में 15 से 20 हजार किसानों का गन्ना सरकारी मूल्य पर खरीदा था। लेकिन गन्ने का भुगतान नहीं किया। अभी भी चीनी मिल पर 103 करोड़ रूपये की देनदारी है। पिछले वर्ष तो इस चीनी मिल द्वारा पेराई की गई लेकिन इस बार सरकार ने किसानों के हित में कड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि इस सत्र में चीनी मिल बंद रहेगी न किसानों का गन्ना खरीदेगी और न ही पेराई करेगी। बताया जा रहा है कि चीनी मिल प्रशासन का कोई मामला कोर्ट में लंबित हैं। इसके चलते किसानों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

आसपास की चार चीनी मिलों पर बेचेंगे गन्ना शिंभावली चीनी मिल पर इस कार्यवाई के बाद अब यहां के करीब 20 हजार किसान अपना गन्ना आसपास की चार चीनों मिलों को बेचने की बात गन्ना विभाग द्वारा कही गई है। इनमें तुलसीपुर, बलरामपुर, जरवल रोड और नानापरा की चीनी मिलें शामिल हैं।