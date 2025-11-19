Language
    UP: बहराइच में तीन थानाध्यक्ष लाइन हाजिर, पांच के कार्यक्षेत्र में बदलावए

    By Santosh Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    Bahraich Police News: पुलिस अधीक्षक कार्यालय वाचक संजय कुमार सिंह को पयागपुर थानाध्यक्ष का प्रभार सौंपा है। पांच पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बहराइच : पुलिस अधीक्षक ने पांच पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव तीन थानाध्यक्षों को लाइन हाजिर कर दिया है। जिले की सीमाओं पर भी पुलिस काे मुस्तैद किया जा रहा है।

    एसपी रामनयन सिंह ने पयागपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय, मटेरा एसओ अभिनव कुमार सिंह व फखरपुर एसओ ब्रह्मा गौड़ को लाइन हाजिर कर दिया है।

    वहीं, रामगांव के मेटुकहा चौकी प्रभारी संजीव चौहान को फखरपुर, चौकी चौक घंटाघर के प्रभारी सुरेंद्र प्रताप बौद्ध को मटेरा व पुलिस अधीक्षक कार्यालय वाचक संजय कुमार सिंह को पयागपुर थानाध्यक्ष का प्रभार सौंपा है।

    प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू ज्ञान सिंह को प्रभारी आयोग सेल विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाया है। आयोग सेल के प्रभारी प्रह्लाद सिंह को एएचटीयू का प्रभारी बनाया है।

