    यूपी में ई-केवाईसी न कराने पर राशनकार्ड से गायब हो गए 1,93,152 लाभार्थी, NIC ने होल्ड किया डाटा

    By Ritesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में ई-केवाईसी अपडेट न कराने वाले 1,93,152 राशन कार्ड लाभार्थियों का नाम सूची से हटा दिया गया है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी ...और पढ़ें

    राशनकार्ड से गायब हो गए 1,93,152 लाभार्थी।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। राशन कार्ड में दर्ज लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के लिए दिए गए तीन माह का समय सीमा पूरा हो चुका है। 1,93,152 लाभार्थी (यूनिट) ऐसे हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया है। राशनकार्ड से इनका नाम कटेगा। इस पर अभी कोई निर्देश तो नहीं आए हैं, लेकिन इनका डाटा एनआइसी द्वारा होल्ड कर दिया गया है।

    अपात्रों और मृतकों को लाभार्थी सूची से बाहर कर लाभार्थी को मुफ्त अनाज देने के उद्देश्य से शासन ने राशनकार्ड में शामिल लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए थे। ई-केवाईसी न कराने वालों को तीन माह का समय देते हूए अनाज वितरण रोककर सख्ती भी की थी।

    तीन माह का समय बीतने के बाद भी 1,93,152 लाभार्थी ऐसे मिले हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में अब इनका राशन कार्ड से नाम कटेगा या और मौका मिलेगा।

    इस पर भी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। फिलहाल एनआईसी द्वारा इनका डाटा होल्ड कर दिया गया है। जिले में 7,03,763 राशन कार्ड पर 25,63,643 लाभार्थी पंजीकृत हैं। ई-केवाईसी की प्रक्रिया में यह लाभार्थी गायब हो गए है।

    ई-केवाईसी न कराने वाले ब्लाकवार यूनिटों की संख्या

    नवाबगंज-9855, विशेश्वरगंज-11491, जरवल-12827, पयागपुर-10546, मिहींपुरवा-15575, कैसरगंज-10004, फखरपुर-13768, चित्तौड़ा-12919, तेजवापुर-11780, शिवपुर-14375, रिसिया-13307, बलहा-12109, हुजूरपुर-10903, महसी-13378.

    निकायवार यूनिटों की संख्या

    कैसरगंज-691, जरवल-619, मिहींपुरवा-641, नानपारा-3014, बहराइच-11439, रुपईडीहा-1705, पयागपुर-1398, रिसिया-848.

    तीन माह का समय मिलने के बाद भी एक भारी संख्या में लाभार्थियाें ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। इनका डाटा एनआईसी द्वारा होल्ड किया गया है। राशनकार्ड से नाम काटने के संबंध में अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। -नरेंद्र तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी।