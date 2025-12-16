UP Police Encounter: बहराइच के रामगांव में पुलिस मुठभेड़, गोली लगने से घायल बदमाश अर्जुन सिंह गिरफ्तार
बहराइच के रामगांव में पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधी अर्जुन सिंह घायल हो गया। चोरी की बाइक से नेपाल जा रहे अर्जुन सिंह को पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। चोरी की बाइक से नेपाल जा रहे बलिया निवासी अपराधी और पुलिस के बीच मंगलवार सुबह मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की। गोली उसके बाएं पैर में लगी।
घायल अपराधी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने मौके का निरीक्षण किया है। अपराधी के खिलाफ कई थानों में 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा शंकर तिवारी ने बताया कि रामगांव पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि अपराधी चोरी की बाइक के साथ नेपाल भागने के लिए जा रहा है, जिस पर एसओजी टीम के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, थानाध्यक्ष रामगांव गुरुसेन ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की।
पुलिस टीम ने रामगांव इलाके के चिल्हारिया पुल के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अचने बचाव में फायरिंग की तो बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे घेरकर पकड़ लिया।
इसके बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी पहचान बलिया जिले के उभांव इलाके के हल्दी रामपुर निवासी अर्जुन सिंह के रूप में हुई है।
वर्तमान में वह श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर में रहता है। वह बहराइच व श्रावस्ती जिले में बाइक चोरी करने के साथ अन्य अपराध में संलिप्त है। उसके खिलाफ बहराइच, श्रावस्ती के कई थानों में 16 मुकदमें दर्ज हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से एक पिस्टल, दो खोखा, तीन कारतूस व बाइक बरामद की गई है। एएसपी ने बताया कि इलाज के बाद उसे जेल भेजा जाएगा।
