UP Police Encounter: बहराइच के रामगांव में पुलिस मुठभेड़, गोली लगने से घायल बदमाश अर्जुन सिंह गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बहराइच। चोरी की बाइक से नेपाल जा रहे बलिया निवासी अपराधी और पुलिस के बीच मंगलवार सुबह मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की। गोली उसके बाएं पैर में लगी। घायल अपराधी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने मौके का निरीक्षण किया है। अपराधी के खिलाफ कई थानों में 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा शंकर तिवारी ने बताया कि रामगांव पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि अपराधी चोरी की बाइक के साथ नेपाल भागने के लिए जा रहा है, जिस पर एसओजी टीम के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, थानाध्यक्ष रामगांव गुरुसेन ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की।

पुलिस टीम ने रामगांव इलाके के चिल्हारिया पुल के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अचने बचाव में फायरिंग की तो बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे घेरकर पकड़ लिया।