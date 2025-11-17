यूपी पंचायत चुनाव के लिए क्या चीज लेने दिल्ली रवाना हुई चार ट्रक और 1 बस, होगी 22 सदस्यीय टीम की निगरानी
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए प्रशासन भी कमर कस लिया है। चुनाव सामग्री लेने के लिए चार ट्रक और एक बस दिल्ली के लिए रवाना हुई है। इक्कीस सदस्यों की एक टीम इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी।
जागरण संवाददाता, बहराइच। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर लेने सोमवार को चार ट्रक, एक बस और एक अन्य चार पहिया वाहन दिल्ली के लिए जिला मुख्यालय से रवाना हुए। वहां से 1.10 करोड़ की संख्या में मतपत्रों को लेकर यह 22 सदस्यीय टीम 22 नवंबर को वापस आएगी। मतपत्रों को नवीन मंडी में स्ट्रांग रूम के लिए अधिग्रहित की गईं नौ दुकानों में सुरक्षित रखवाया जाएगा।
प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 1.10 करोड़ मतपत्र लाने के लिए सोमवार को प्रभारी मतपत्र और बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी सुखेंद्र सिंह के नेतृत्व में 21 अन्य कर्मचारियों की टीम रवाना हो गई।
मतपत्र लाने के लिए चार ट्रकों में 350 बक्से और एक बस में कर्मचारी तथा चार पहिया वाहन में चकबंदी अधिकारी गए हैं। दिल्ली के एक प्रेस में छपे इन मतपत्रों को लाने के लिए पुलिस कर्मियों की भी एक टीम साथ भेजी गई है।
22 नवंबर को पूरी टीम वापस होगी। मतपत्रों को नवीन मंडी के स्ट्रांग रूम में डबल लाक में रखा जाएगा। इन्हीं मतपत्रों से करीब 26 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकारी का प्रयोग कर अपनी पसंद के प्रत्याशी को मतदान करेंगे।
24 नवंबर को पूरी होगी डुप्लीकेट मतदाता सूची की फीडिंग
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 3,42,967 डबल नामों की सूची उपलब्ध कराई थी। इस सूची का सत्यापन बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान मतदाता का नाम दो बार होने की दशा में उसकी स्वेच्छा से एक जगह से हटाकर फीडिंग की जा रही है। 24 नवंबर तक फीडिंग की कार्रवाई पूरी करनी है।
मतपत्र लेने के लिए चकबंदी अधिकारी के नेतृत्व में टीम दिल्ली गई है। मतपत्र आने के बाद उसे नवीन मंडी में बने स्ट्रांग रूम में डबल लाक में रखवाया जाएगा। -आरके शुक्ल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, बहराइच।
