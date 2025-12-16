UP Panchayat Chunav: डुप्लीकेट मतदाता सूची में मिले 67,152 फर्जी नाम, 23 दिसंबर को होगा अनंतिम प्रकाशन

जागरण संवाददाता, बहराइच। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रशासन मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर विशेष जोर दे रहा है। अभियान के तहत आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई डुप्लीकेट मतदाता सूची के सत्यापन के बाद 67,152 फर्जी नामों को हटा दिया गया है। इनमें सबसे अधिक मिहींपुरवा ब्लाक के नाम हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले को कुल 3,42,967 संभावित डुप्लीकेट वोटरों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। यह सूची चुनाव आयोग की डिजिटल प्रणाली के माध्यम से तैयार की गई थी, जिसमें नाम, पता, उम्र, परिवार के सदस्यों की समान जानकारी और दूसरे क्षेत्रों में मिले मेल के आधार पर मतदाताओं को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया था।

जिला प्रशासन ने इस सूची का बारीकी से सत्यापन कराया है। ब्लाक स्तर पर बनी टीमों ने घर-घर जाकर और डिजिटल रिकार्ड मिलान के जरिए सत्यापन का काम पूरा किया है। सत्यापन में 67,152 फर्जी नाम पाए गए हैं। इनमें मृतक के अलावा एक मतदाता के दो नाम जैसे प्रकरण शामिल थे।