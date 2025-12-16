Language
    UP Panchayat Chunav: डुप्लीकेट मतदाता सूची में मिले 67,152 फर्जी नाम, 23 दिसंबर को होगा अनंतिम प्रकाशन

    By Ritesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में डुप्लीकेट मतदाता सूची में 67,152 फर्जी नाम मिले हैं। इन नामों का अनंतिम प्रकाशन 23 दिसंबर को होगा। मतदाता सूची में गड़बड ...और पढ़ें

    डुप्लीकेट मतदाता सूची में मिले 67,152 फर्जी नाम।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रशासन मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर विशेष जोर दे रहा है। अभियान के तहत आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई डुप्लीकेट मतदाता सूची के सत्यापन के बाद 67,152 फर्जी नामों को हटा दिया गया है। इनमें सबसे अधिक मिहींपुरवा ब्लाक के नाम हैं।

    जिले को कुल 3,42,967 संभावित डुप्लीकेट वोटरों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। यह सूची चुनाव आयोग की डिजिटल प्रणाली के माध्यम से तैयार की गई थी, जिसमें नाम, पता, उम्र, परिवार के सदस्यों की समान जानकारी और दूसरे क्षेत्रों में मिले मेल के आधार पर मतदाताओं को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया था।

    जिला प्रशासन ने इस सूची का बारीकी से सत्यापन कराया है। ब्लाक स्तर पर बनी टीमों ने घर-घर जाकर और डिजिटल रिकार्ड मिलान के जरिए सत्यापन का काम पूरा किया है। सत्यापन में 67,152 फर्जी नाम पाए गए हैं। इनमें मृतक के अलावा एक मतदाता के दो नाम जैसे प्रकरण शामिल थे।

    सत्यापन के बाद इन नामों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि शुद्ध मतदाता सूची के चलते इस बार पंचायत चुनाव और अधिक विश्वसनीय और निष्पक्ष साबित होंगे।

    ब्लकवार हटाए गए फर्जी नामों की संख्या

    जरवल-2121, कैसरगंज-2540, हुजूरपुर-1841, फखरपुर-3465, तेजवापुर- 1551, बलहा- 11204, महसी- 406,
    शिवपुर- 2484, मिहींपुरवा- 21052, नवाबगंज- 4989, चित्तौरा- 3434, रिसिया- 8312, पयागपुर-2462, विशेश्वरगंज-1291 फर्जी नाम हटाए गए हैं।

    जिले में पंचायत चुनावाें को लेकर संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। 67 हजार से अधिक फर्जी नामों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। वहीं मतदाता सूची का भी सत्यापन हो गया है। 23 दिसंबर को अनंतिम प्रकाशन किया जाएगा। -अमित कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगर निकाय।