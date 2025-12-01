UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र की अनंतिम सूची जारी, बहराइच में बनाए गए 106 एग्जाम सेंटर
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें बहराइच जिले के 106 केंद्र शामिल हैं। विद्यालयों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया है, जिसके बाद अंतिम सूची जारी होगी। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण विद्यालय की अवसंरचना और छात्रों की संख्या के आधार पर किया गया है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 106 परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर केंद्रों की सूची जारी करते ही केंद्रों की स्थिति स्पष्ट हो गई। आपत्तियों, शिकायतों से संबंधित प्रत्यावेदन को प्राप्त करने की अंतिम तिथि चार दिसंबर है।
बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी दिनों से चल रही तैयारियों व परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर बेसब्री सोमवार को समाप्त हो गई। शांतिपूर्ण व नकलविहीन परीक्षा के दावे के साथ घोषित 106 परीक्षा केंद्र की अनंतिम सूची जारी होते ही केंद्रों पर चल रहे कयासों पर विराम लग गया है।
बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण में बोर्ड ने दर्जनभर राजकीय स्कूलों को केंद्र बनाया है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन किया गया है।
सूची जारी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी निर्धारित परीक्षा केंद्रों को लेकर आपत्ति तथा शिकायतें साक्षय सहित प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यावेदन 04 दिसंबर तक विभाग की इमेल आइडी पर प्रस्तुत करने को कहा है।
13 परीक्षा केंद्र इस बार अधिक
पिछली बार अंतरिम सूची में 93 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, इस बार 106 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। पिछली बार की तुलना में इस बार 13 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए है। पिछली बार की तुलना में इस बार परीक्षार्थियों की संख्या भी अधिक है।
प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची डीआईओएस कार्यालय की वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। सूची को लेकर किसी को भी आपत्ति है तो वह चार दिसंबर तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। -सर्वदानंद, जिला विद्यालय निरीक्षक।
बोर्ड परीक्षा 2026 पर एक नजर
- कुल परीक्षार्थी- 65,817
- हाईस्कूल परीक्षार्थी- 37,926
- इंटरमीडिएट परीक्षार्थी- 27,891
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।