Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच में बिना मान्यता चल रहे 495 मदरसे, दो साल पहले हुई थी जांच; SDM की छापेमारी में बाथरूम में बंद मिली छात्राएं

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:39 PM (IST)

    बहराइच में एसडीएम पयागपुर ने एक मदरसे पर छापा मारा जहां बाथरूम में 40 लड़कियाँ बंद मिलीं। यह मदरसा बिना मान्यता के चल रहा था और दो साल पहले भी जांच में ऐसा पाया गया था। एसडीएम ने बताया कि शिकायत मिलने पर उन्होंने लेखपाल को भेजा था लेकिन संचालक जांच में बाधा डाल रहे थे। उन्होंने संचालक के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मदरसे के बाथरूम में बंद मि‍लीं कई छात्रांए।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बहराइच। दो साल पहले शासन के निर्देश पर हुई जांच में जिले के अंदर 495 मदरसे बिना मान्यता के संचालित होते हुए पाए गए थे। जांच के बाद इन पर आज तक किसी प्रकार की कार्यवाई को लेकर कोई दिशा-निर्देश न मिलने की बात अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बताई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह बात बताना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि बुधवार को एसडीएम पयागपुर अश्वनी पांडेय ने अपने मातहतों के साथ पटिहाट चौराहे के पास संचालित एक मदरसे पर छापामारी की थी, जहां बाथरूम में 9 से 14 वर्ष के बीच की 40 लड़कियां बंद पाई गई थीं। दो साल पूर्व हुई जांच में बिना मान्यता का यह भी मदरसा शामिल था।

    शिकायत पर एसडीएम ने एक दिन पहले लेखपाल को जब प्रारंभिक जांच के लिए इस मदसरे में भेजा था तो वहां के संचालक जांच में अवरोध उत्पन कर रहे थे। इस पर एसडीएम ने स्वयं छापामारी की थी। मदरसा तीन मंजिला भवन में संचालित हो रहा था। जिसका मालिक खलील नाम का व्यक्ति बताया गया है। ऐसे में अब बिना मान्यता संचालित हो रहे अन्य मदरसों पर भी सवालिया निशान उठना लाजिमी है।

    इस मामले में गुरूवार को एसडीएम अश्वनी पांडेय ने प्रेसवार्ता कर बताया कि अवैध मदरसा चलाने की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच के लिए पहले लेखपाल को भेजा था। जहां जांच में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था। इस पर उनके द्वारा छापामारी की गई। मदरसे के बाथरूम में 40 लड़कियां बंद पाई गई। जिनकी उम्र 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक थी। तत्काल पुलिस को बुलाकर उनका नाम पता नोट किया गया है। इसका संचालक खलील नाम का व्यक्ति है। उससे मदरसे के संबंध में कागजात मांगने पर कोई अभिलेख नहीं दिखा सके थे। पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। पुलिस को छानबीन करने के लिए निर्देशित किया गया है।

    दो साल पहले शासन के निर्देश पर बिना मान्यता 495 मदरसे संचालित होते हुए मिले थे। इसके बाद कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। एसडीएम द्वारा एक मदरसे में कार्यवाई की गई है।- मुहम्मद खालिद, डीएमओ, बहराइच।