बहराइच में बिना मान्यता चल रहे 495 मदरसे, दो साल पहले हुई थी जांच; SDM की छापेमारी में बाथरूम में बंद मिली छात्राएं

जागरण संवाददाता, बहराइच। दो साल पहले शासन के निर्देश पर हुई जांच में जिले के अंदर 495 मदरसे बिना मान्यता के संचालित होते हुए पाए गए थे। जांच के बाद इन पर आज तक किसी प्रकार की कार्यवाई को लेकर कोई दिशा-निर्देश न मिलने की बात अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बताई गई है।

यह बात बताना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि बुधवार को एसडीएम पयागपुर अश्वनी पांडेय ने अपने मातहतों के साथ पटिहाट चौराहे के पास संचालित एक मदरसे पर छापामारी की थी, जहां बाथरूम में 9 से 14 वर्ष के बीच की 40 लड़कियां बंद पाई गई थीं। दो साल पूर्व हुई जांच में बिना मान्यता का यह भी मदरसा शामिल था।

शिकायत पर एसडीएम ने एक दिन पहले लेखपाल को जब प्रारंभिक जांच के लिए इस मदसरे में भेजा था तो वहां के संचालक जांच में अवरोध उत्पन कर रहे थे। इस पर एसडीएम ने स्वयं छापामारी की थी। मदरसा तीन मंजिला भवन में संचालित हो रहा था। जिसका मालिक खलील नाम का व्यक्ति बताया गया है। ऐसे में अब बिना मान्यता संचालित हो रहे अन्य मदरसों पर भी सवालिया निशान उठना लाजिमी है।

इस मामले में गुरूवार को एसडीएम अश्वनी पांडेय ने प्रेसवार्ता कर बताया कि अवैध मदरसा चलाने की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच के लिए पहले लेखपाल को भेजा था। जहां जांच में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था। इस पर उनके द्वारा छापामारी की गई। मदरसे के बाथरूम में 40 लड़कियां बंद पाई गई। जिनकी उम्र 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक थी। तत्काल पुलिस को बुलाकर उनका नाम पता नोट किया गया है। इसका संचालक खलील नाम का व्यक्ति है। उससे मदरसे के संबंध में कागजात मांगने पर कोई अभिलेख नहीं दिखा सके थे। पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। पुलिस को छानबीन करने के लिए निर्देशित किया गया है।