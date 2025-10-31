बैंकों में जमा 14.13 करोड़ रुपये निकालना भूल गए खाताधारक, अब RBI ने ये निर्देश कर दिए जारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के विभिन्न बैंकों के 417 खातों में करीब 14.13 करोड़ रुपये निकालना खाताधारक भूल गए हैं। कई मामलों में खाताधारकों की मौत के बाद नामिनी का जिक्र न होने से पैसे निकाले नहीं जा सके। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने तीन माह के अंदर ऐसे लावारिस खातों में जमा धनराशि को संबंधित खाताधारक या उसके नामिनी को वापस करने के निर्देश दिए हैं।



लावारिस खातों में जमा यह रकम अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पास चली गई है। यदि कोई दावेदार सामने आता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने पर धन वापस दे दिया जाएगा। दरअसल, ज्यादातर खाते ऐसे हैं, जिन्हें खुलवाने वालों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ ऐसे भी खाते हैं जो परिजनों को जानकारी दिए बगैर खुलवाए गए थे। उनके दिवंगत होने पर यह खाते लावारिस हो गए।