बैंकों में जमा 14.13 करोड़ रुपये निकालना भूल गए खाताधारक, अब RBI ने ये निर्देश कर दिए जारी
बहराइच के बैंकों में 417 खाते लावारिस पड़े हैं, जिनमें 14.13 करोड़ रुपये जमा हैं। खाताधारकों की मृत्यु और नामिनी न होने से यह स्थिति बनी। आरबीआई ने बैंकों को तीन महीने में यह राशि वापस करने का निर्देश दिया है। ज्यादातर खाते बिना जानकारी के खोले गए थे। आरबीआई ने जागरूकता अभियान चलाकर धनराशि लौटाने को कहा है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के विभिन्न बैंकों के 417 खातों में करीब 14.13 करोड़ रुपये निकालना खाताधारक भूल गए हैं। कई मामलों में खाताधारकों की मौत के बाद नामिनी का जिक्र न होने से पैसे निकाले नहीं जा सके। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने तीन माह के अंदर ऐसे लावारिस खातों में जमा धनराशि को संबंधित खाताधारक या उसके नामिनी को वापस करने के निर्देश दिए हैं।
लावारिस खातों में जमा यह रकम अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पास चली गई है। यदि कोई दावेदार सामने आता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने पर धन वापस दे दिया जाएगा। दरअसल, ज्यादातर खाते ऐसे हैं, जिन्हें खुलवाने वालों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ ऐसे भी खाते हैं जो परिजनों को जानकारी दिए बगैर खुलवाए गए थे। उनके दिवंगत होने पर यह खाते लावारिस हो गए।
कुछ खाते ऐसे भी हैं जिनके परिजनों को बैंकिंग नियमों की जानकारी न होने से धन की निकासी नहीं हो सकी। इन खातों से लेनदेन न होने से उन्हें निष्क्रिय घोषित कर दिया गया। 10 वर्ष या इससे अधिक समय से बिना दावे की इस रकम को बैंकों ने आरबीआई को भेज दिया है। इन सभी खातों में एक लाख से ऊपर की धनराशि जमा है। बैंकों को आरबीआई ने तीन माह तक विशेष अभियान चलाकर यह धनराशि वापस करने के निर्देश दिए हैं।
एक लाख से ऊपर धनराशि के निष्क्रिय खातों की स्थिति
|बैंक
|खातों की संख्या
|जमा राशि (करोड़ों में)
|इंडियन बैंक
|200
|5.85
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|100
|5.28
|यूपी ग्रामीण बैंक
|51
|1.37
|सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
|52
|1.24
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|14
|0.39
भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी खाताधारकों का धन लौटाने को निर्देशित किया है। रुपरेखा तैयार कर जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। तीन माह का समय मिला है। खाताधारकों से संपर्क कर उनसे आवेदन लेकर धनराशि वापस की जाएगी। - जितेंद्र कुमार मसंद, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, बहराइच
