    यूपी के इस रेलवे ब्लॉक पर फिर से शुरू होगा ट्रेनों का संचालन, कम खर्च में यात्रा कर सकेंगे लोग

    By Raju Jaiswal Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:43 PM (IST)

    बहराइच के नानपारा-मैलानी प्रखंड में अगस्त से बंद पैसेंजर ट्रेनें नवंबर के दूसरे सप्ताह से फिर शुरू होंगी। बाढ़ से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण ट्रेनों का संचालन बंद था। रेलवे ट्रैक की मरम्मत हो चुकी है, और 12 नवंबर से ट्रेनों के चलने की संभावना है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में यात्रा करने में सुविधा होगी।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के नानपारा-मैलानी प्रखंड पर अगस्त माह से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद है। रेलवे प्रशासन इसे नवंबर माह के दूसरे सप्ताह से संचालित करने की तैयारी कर रहा है। इससे जिले के यात्रियों को लाभ मिलेगा। सभी कम खर्च पर दूसरे जिले की यात्रा कर सकेंगे।

    जिला मुख्यालय से लखीमपुर खीरी के लिए परिवहन व रेल की सीधी सेवाएं नहीं हैं। यात्रियों को नानपारा से ट्रेन व परिवहन की सेवाएं मिलती थी, लेकिन अगस्त माह में बाढ़ के चलते लखीमपुर के भीरा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। मैलानी से नानपारा के मध्य दो अप और दो डाउन ट्रेनों का संचालन बंद होने से लोगों को समस्याएं हो रही हैं।

    लोगों को अधिक खर्च में बिछिया, मैलानी, तिकुनिया, पलिया, मंझरा, खैरटिया, भीरा की यात्रा करनी पड़ रही है। अब रेलवे ट्रैक पूरी तरह से दुरुस्त हो गई है। साथ ही बाढ़ की स्थिति भी समाप्त हो गई है। इस पर पूर्वोत्तर रेलवे पुन: प्रखंड पर ट्रेन संचालित करने की कवायद कर रहा है। सबकुछ ठीक रहा तो 12 नवंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही जिले के लोगों को कम खर्च में पलिया व मैलानी की यात्रा करने में सुगमता होगी।

    मैलानी नानपारा रेल प्रखंड पर ट्रेनों का संचालन रेलवे ट्रैक के क्षतिग्रस्त होने के चलते बंद है। इसकी समय सीमा 31 अक्टूबर को बढ़ाकर 10 नवंबर कर दिया गया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। -महेश गुप्ता जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे