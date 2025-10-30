यूपी के इस रेलवे ब्लॉक पर फिर से शुरू होगा ट्रेनों का संचालन, कम खर्च में यात्रा कर सकेंगे लोग

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के नानपारा-मैलानी प्रखंड पर अगस्त माह से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद है। रेलवे प्रशासन इसे नवंबर माह के दूसरे सप्ताह से संचालित करने की तैयारी कर रहा है। इससे जिले के यात्रियों को लाभ मिलेगा। सभी कम खर्च पर दूसरे जिले की यात्रा कर सकेंगे।

जिला मुख्यालय से लखीमपुर खीरी के लिए परिवहन व रेल की सीधी सेवाएं नहीं हैं। यात्रियों को नानपारा से ट्रेन व परिवहन की सेवाएं मिलती थी, लेकिन अगस्त माह में बाढ़ के चलते लखीमपुर के भीरा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। मैलानी से नानपारा के मध्य दो अप और दो डाउन ट्रेनों का संचालन बंद होने से लोगों को समस्याएं हो रही हैं।

लोगों को अधिक खर्च में बिछिया, मैलानी, तिकुनिया, पलिया, मंझरा, खैरटिया, भीरा की यात्रा करनी पड़ रही है। अब रेलवे ट्रैक पूरी तरह से दुरुस्त हो गई है। साथ ही बाढ़ की स्थिति भी समाप्त हो गई है। इस पर पूर्वोत्तर रेलवे पुन: प्रखंड पर ट्रेन संचालित करने की कवायद कर रहा है। सबकुछ ठीक रहा तो 12 नवंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही जिले के लोगों को कम खर्च में पलिया व मैलानी की यात्रा करने में सुगमता होगी।