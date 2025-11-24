टॉप टेन अपराधी को पुलिस से छुड़ा ले गए दबंग, मामले में ग्राम प्रधान समेत चार पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बहराइच। मोतीपुर इलाके में चेकिंग के दौरान रोके गए टाप टेन अपराधी को दबंग छुड़ा ले गए। यहीं नहीं, पुलिस के न छोड़ने पर अपशब्दों का प्रयोग किया और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। दबंग अपनी दबंगई को दिखाकर पुलिस द्वारा रोके गए अपराधी को ले गए।

अब पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना सामने आने पर अब इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की किरकिरी हो रही है। मोतीपुर थाने में दर्ज मुकदमें के मुताबिक, मोतीपुर इलाके के पुलिस चौकी दौलतपुर के उपनिरीक्षक सुरेश चंद्र गिरि, सिपाही विनय कुमार यादव के साथ शुक्रवार को चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान गुलहरिया जगतापुर निवासी वारंटी व टाप-टेन अपराधी रमजान उर्फ मामा को पुलिस ने रोका।

इसकी जानकारी होने पर ग्राम प्रधान वकील अन्य लोगों के साथ आ गए। सभी ने रमजान को पकड़े जाने का विरोध करते हुए अपशब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। पुलिस व दबंगों के बीच काफी बहस हुई। इसके बाद टाप टेन अपराधी को दबंग अपनी दबंगई दिखाते हुए अपने साथ लेकर चले गए और पुलिस देखती रह गई।

उपनिरीक्षक ने आरोपितों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। थानाध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया ने बताया कि शनिवार शाम रमजान, ग्राम प्रधान वकील, नफीस और इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के बाद सभी की गिरफ्तारी की जाएगी।