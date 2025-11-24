Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टॉप टेन अपराधी को पुलिस से छुड़ा ले गए दबंग, मामले में ग्राम प्रधान समेत चार पर मुकदमा दर्ज

    By Santosh Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में दबंगों ने एक टॉप टेन अपराधी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला करके अपराधी को छुड़ाया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की हैं और जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहराइच। मोतीपुर इलाके में चेकिंग के दौरान रोके गए टाप टेन अपराधी को दबंग छुड़ा ले गए। यहीं नहीं, पुलिस के न छोड़ने पर अपशब्दों का प्रयोग किया और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। दबंग अपनी दबंगई को दिखाकर पुलिस द्वारा रोके गए अपराधी को ले गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना सामने आने पर अब इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की किरकिरी हो रही है।

    मोतीपुर थाने में दर्ज मुकदमें के मुताबिक, मोतीपुर इलाके के पुलिस चौकी दौलतपुर के उपनिरीक्षक सुरेश चंद्र गिरि, सिपाही विनय कुमार यादव के साथ शुक्रवार को चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान गुलहरिया जगतापुर निवासी वारंटी व टाप-टेन अपराधी रमजान उर्फ मामा को पुलिस ने रोका।

    इसकी जानकारी होने पर ग्राम प्रधान वकील अन्य लोगों के साथ आ गए। सभी ने रमजान को पकड़े जाने का विरोध करते हुए अपशब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। पुलिस व दबंगों के बीच काफी बहस हुई। इसके बाद टाप टेन अपराधी को दबंग अपनी दबंगई दिखाते हुए अपने साथ लेकर चले गए और पुलिस देखती रह गई।

    उपनिरीक्षक ने आरोपितों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। थानाध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया ने बताया कि शनिवार शाम रमजान, ग्राम प्रधान वकील, नफीस और इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के बाद सभी की गिरफ्तारी की जाएगी।

    इंटनरेट मीडिया पर हो रही किरकिरी

    पुलिस से दबंग दबंगई दिखाकर टाप टेन अपराधी को छ़़ुड़ा ले जाने का प्रकरण शुक्रवार का है, लेकिन यह इंटरनेट मीडिया पर रविवार की शाम को वायरल हुआ। पुलिस की इस नाकामी को लेकर तरह-तरह की चर्चांएं शुरू हो गई है। ऐसे लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होने की भी चर्चा होती रही।