    बहराइच में भारत-नेपाल सीमा पर SSB ने बरामद की 47 बोरी यूरिया बरामद, तस्कर हुए फरार

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:46 PM (IST)

    बहराइच में भारत-नेपाल सीमा पर SSB ने 47 बोरी यूरिया बरामद की। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए SSB ने यह सफलता हासिल की। तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद यूरिया जब्त कर कस्टम विभाग को सौंप दी गई। SSB ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और तस्करों की तलाश जारी है।

    संवाद सूत्र, मिहींपुरवा (बहराइच)। भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान 47 बोरी यूरिया बरामद की है। बरामद यूरिया को जवानों ने कस्टम मिहींपुरवा के सुपुर्द कर दिया है। तस्करों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है।

    जिले में यूरिया को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं तस्कर भारतीय खाद की नेपाल में जमकर तस्करी कर रहे हैं। मोतीपुर इलाके के लौकाही बार्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे एसएसबी जवानों ने 47 बोरी यूरिया बरामद की।

    एसएसबी जवानों को देखकर खाद लेकर जा रहे तस्कर नेपाल सीमा की ओर चले गए। जिस पर जवानों ने खाद को अपने कब्जे में ले लिया। एसएसबी निरीक्षक देशराज ने बताया कि मौके से चार साइकिल बरामद की गई है।

    साइकिल व बरामद खाद को कस्टम मिहींपुरवा के सुपुर्द कर दिया गया है। खाद मिलने की सूचना पुलिस व जिला कृषि अधिकारी को दी गई है। मोतीपुर पुलिस ने तस्करों की तलाश शुरू कर दी है।