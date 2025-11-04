बहराइच में भारत-नेपाल सीमा पर SSB ने बरामद की 47 बोरी यूरिया बरामद, तस्कर हुए फरार

संवाद सूत्र, मिहींपुरवा (बहराइच)। भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान 47 बोरी यूरिया बरामद की है। बरामद यूरिया को जवानों ने कस्टम मिहींपुरवा के सुपुर्द कर दिया है। तस्करों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



जिले में यूरिया को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं तस्कर भारतीय खाद की नेपाल में जमकर तस्करी कर रहे हैं। मोतीपुर इलाके के लौकाही बार्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे एसएसबी जवानों ने 47 बोरी यूरिया बरामद की। एसएसबी जवानों को देखकर खाद लेकर जा रहे तस्कर नेपाल सीमा की ओर चले गए। जिस पर जवानों ने खाद को अपने कब्जे में ले लिया। एसएसबी निरीक्षक देशराज ने बताया कि मौके से चार साइकिल बरामद की गई है।