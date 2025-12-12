भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने गश्त के दौरान बरामद की 20 बोरी खाद, तस्कर फरार

संवाद सूत्र, मोतीपुर (बहराइच)। भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने गश्त के दौरान 20 बोरी खाद बरामद की, जिसे कस्टम के सुपुर्द कर दिया गया है। कृषि विभाग की ओर से मोतीपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

सशस्त्र सीमा बल 59वीं बटालियन के कमांडेंट कैलाश चंद्र रमोला ने बताया कि चितलहवा चौकी के जवान गुरुवार शाम को आने-जाने वाले लोगों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान सीमा स्तंभ संख्या 672/2 के निकट भारतीय सीमा से साइकिल पर खाद लेकर जा रहे लोगों को जवानों ने रोका तो सभी अंधेरे का लाभ उठाते हुए साइकिल सहित नेपाल की ओर भाग गए।